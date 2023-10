Garitano: "Estoy contento con la actitud de los jugadores"

Por fin logró su primer triunfo de la temporada la UD Almería, que tuvo que esperar a la llegada de la Copa del Rey para tener su primera alegría. Es por ello que Gaizka Garitano no dudó en señalar en declaraciones a UDA Radio que su equipo había hecho "un buen trabajo" y que estaba "contento con la actitud de sus jugadores". Pero a la vez era consciente de que no está nada hecho todavía, afirmando que tienen que "seguir mejorando". No obstante, el técnico vasco consideraba que la victoria en El Prado es "la mejor preparación para el domingo, para Vitoria". Además, el de Derio aseguró que los rojiblancos habían estado sólidos".

Por su parte, el autor del segundo tanto del conjunto indálico, Marezi, comentó que "este partido es muy importante para coger confianza". Asimismo, el delantero serbio aseguró que "el gol ha sido una situación fácil para el delantero", añadiendo que "el equipo jugaba muy bien y con ayuda del equipo marqué este gol". En esta línea mencionó que "lo más importante es ganar y cuando el equipo trabaja bien es más fácil marcar. En este club se trabaja muy bien y con los jugadores jóvenes".

También habló Maximiano, quien logró dejar la portería a cero por primera vez esta temporada. El guardameta luso explicó que "en este momento es importante ganar sea contra quien sea". "Hemos dejado la portería a cero. La cosa más bonita del fútbol es ganar. Los partidos son iguales sean contra quien sea. Queremos seguir en esta senda victoriosa", mencionó también una de las incorporaciones del pasado verano.

El último en pasar por el micrófono de los medios oficiales fue el centrocampista Arnau Puigmal. El catalán aseveró que "necesitaban la victoria" puesto que les "estaba costando ganar". Además, también indicó que "siempre intenta ayudar al equipo en la medida de lo que pueda", considerando que habían "hecho un buen partido colectivamente".