Garitano: "Siempre cae del lado del débil"

No podía mostrarse satisfecho Gaizka Garitano después de su cuarta derrota como entrenador del conjunto rojiblanco, que sigue sin conocer la victoria y sin puntuar con el técnico vasco. El entrenador natural afirmó que "no opina de los árbitros", si bien considero que la balanza "siempre cae del lado del débil". Sobre la pena máxima por mano de Akieme señalada por el VAR señala que es "un penaltito de esos que te decían que no se iban a pitar".

Análisis: "Al final hemos empatado y cuando mejor estábamos ha venido ese penalti. Es una pena que en el último minuto te hagan gol. En Vitoria también vino en un córner y hoy en tres córners. Se te junta todo. Los goles han venido en córners porque estábamos defendiendo muy bien. Son pequeños detalles que siempre se están yendo por el otro lado. En Vitoria se vino el gol de una manera parecida".

Arbitraje: "No opino de los árbitros y tampoco lo voy a hacer ahora. Cuando vas el último siempre cae la balanza del revés".

Sistema: "Estamos jugando 4-2-3-1. De los centrocampistas están jugando son tres, ese no es el problema del Almería".

Enésima derrota: "Es una pena porque el equipo ha competido bien ante un rival de Europa. Estábamos compitiendo bien, es una pena que en el 90 te piten un penalti en un barullo, un penaltito de esos que te decían que no se iban a pitar. Al final siempre cae en el lado del débil".

Equipo: "No estamos contentos, estoy contento con el trabajo de los jugadores. El equipo ha competido bien, pero creo que hemos estado en partido y ha venido una jugada desgraciada en un balón llovido. No vamos a poner excusas".

Sin delanteros: "No tenemos delanteros para sacar, hemos querido reforzar el mediocampo y no ha tenido nada que ver. Hemos reforzado el mediocampo porque no teníamos jugadores de ataque en el banquillo".