Gilbert, delantero del Almería B: "El apoyo de la afición nos da un plus"

El Almería B ha encadenado tres partidos consecutivos sin conocer la victoria y este fin de semana tiene ante sí el reto de recuperar la buena senda, ante un Real Jaén histórico y que atraviesa la que seguramente sea su peor momento de su casi centenaria historia. Gilbert, uno de los futbolistas más habituales para Óscar Fernández, confía en que el equipo se rehaga en el choque que se disputará el domingo a las 12:00 horas

"Tener el apoyo de los aficionados nos da un plus y hay que darles las gracias porque están viniendo a ayudarnos y eso nos da mucho aliento", reconoce el atacante, quien afirma que "llevamos tres partidos que no ganamos, pero estamos haciendo las cosas bien; nos falta aprovechar nuestras oportunidades. El siguiente partido lo encaramos igual, haciendo caso al entrenador, trabajando mucho en la semana y saliendo a ganar"

"Ahora vienen tres partidos muy complicados, pero el equipo está motivado y vamos a salir a ganar. Si queremos estar arriba tenemos que estar juntos y motivados para sacar puntos", sostiene el delantero, el segundo hombre más utilizado por el míster esta temporada, solo superado por su compañero Fermín.

Pese a que "estos años atrás he jugado más de mediapunta y extremo", explica, "este año estoy jugando mucho de punta y mediapunta y no sabría decir dónde me siento más cómodo; la verdad es que me caracterizo por ser polivalente, y donde juegue estoy cómodo".

El filial de la UDA es actualmente tercero, con 19 puntos, y ya solo cuenta con una unidad de colchón en defensa de su plaza de promoción de ascenso.