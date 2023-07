Desde Italia apuntan a acuerdo cerrado con Atalanta por El Bilal Touré

Si el verano pasado el nombre del mercado en clave rojiblanca fue el de Sadiq Umar, en esta ocasión es el de El Bilal Touré el que está acaparando los focos. El futuro del delantero maliense parece cada vez con mayor fuerza que pasará lejos de la UD Almería. Según apunta desde Italia el periodista Sacha Tavolieri el Atalanta sería el próximo destino del pichichi del conjunto indálico después de llegar a un acuerdo por 22 millones más tres en variables por hacerse con sus servicios. Pero según ha podido saber Diario de Almería esta propuesta económica sigue sin convencer al club unionista.

El delantero africano, que todavía no se ha incorporado a la pretemporada al contar con permiso del club para hacerlo más tarde tras cumplir su compromiso con su selección al acabar la última jornada liguera, firmaría un contrato de cuatro años más otro opcional. De esta manera, la entidad de Bérgamo se adelantaría al resto de equipos interesados y sobre todo del poderío económico de la Premier League, donde el Everton parecía ser el mejor posicionado.

Por su parte, el también periodista italiano Fabrizio Romano afirma que todavía no hay una oferta oficial o acuerdo con el conjunto rojiblanco, si bien El Bilal Touré permanece en la lista que maneja el Atalanta de la Serie A.

El Bilal Touré remains on Atalanta list as revealed in June — but there’s still no official bid or agreement with Almeria.



