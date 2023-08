Kaiky: "Somos un buen equipo, siempre vamos a tener esa presión"

Fue sin duda el gran protagonista de la UD Almería en su visita al Nuevo Mirandilla, con su tanto Kaiky (12/01/2004, Río de Janeiro, Brasil) dio un punto de vital importancia en tierras gaditanas. Con tan solo 19 años el central brasileño se estrenó como goleador del conjunto indálico después de una primera temporada en la que no gozó de excesivos minutos. Así, habiendo pasado prácticamente 48 horas desde que batiera a Ledesma el defensa atiende a UDA Radio.

-¿Qué se le pasó por la cabeza cuando le cayó el balón?

Sí lo he visto claro, yo estaba siempre atento al once, como ya has visto estaba en la marca, la marca si salta y yo voy al balón, tuve la felicitación de pegarle bien al balón y hacer gol.

-¿Lo tenía planeado o le pegó como pudo?

Creo que ha sido una suerte la forma en que quedó el balón para mí, yo solo estaba atento a la jugada, pero yo no creía que iba a caer ahí donde estaba y la suerte se fue para mí y yo pude hacer gol.

-Además su primer gol con el Almería.

Fue muy importante, estaba listo para hacer un gol acá. Estaba muy contento por hacer ese gol, un gol muy importante para nosotros. Un punto que arrancamos fuera de casa y creo que ese punto va a ser importante para el resto de la temporada.

-¿Cómo valora los minutos que tuvo en el Nuevo Mirandilla?

Llevaba un poco de tiempo sin jugar, me hacía falta un poco de minutos para el ritmo de juego, pero creo que he entrado bien. Estaba atento al juego cuando el míster precisó de mí. Estaba ahí para ayudar al equipo, creo que he entrado bien, ha salido bien las partes defensivas y ofensivas también, y creo que ha sido un buen partido.

-¿Qué le parecen las palabras que Vicente Moreno tuvo hacia usted en rueda de prensa?

Estoy muy agradecido por confiar en mí, yo sé que es difícil porque la plantilla es muy buena, tenemos jugadores muy buenos, respeto mucho la decisión del míster y como yo digo siempre tienes que estar preparado para entrar y dar lo mejor de mi parte, entré di mi mejor y creo que yo tuve la felicitación de hacer el gol.

-¿Cuáles son sus sensaciones en estas primeras tres jornadas?

La verdad que tuvimos dos partidos acá muy difíciles en casa y ahora un partido muy difícil en Cádiz también con una afición muy buena y ahora vamos para casa, jugamos un partido acá con nuestra afición con la fuerza que tenemos acá en casa y gracias a Dios vamos a salir con la victoria.

-¿A qué se debe su celebración del gol?

La verdad es una conmemoración que yo hago desde niño de las canteras de Santos porque yo siempre fui capitán, y mis compañeros de equipo me llamaban el general y yo empecé a hacer esa conmemoración.

-¿Cómo afrontan el encuentro ante el Celta de Vigo?

Claro que es muy importante porque como has dicho volvemos a jugar en casa con esta afición. Necesitamos mucho esta victoria. Va a ser un partido difícil contra un equipo muy difícil también, pero tenemos que salir con la victoria.

-¿Cómo es el ambiente en el vestuario a pesar de no haber ganado todavía?

Como somos un buen equipo siempre vamos a tener esa presión dentro de nosotros junto que queremos ganar siempre. Y entonces claro que hay sentimiento de que necesitamos una victoria, pero estamos tranquilos también porque sabemos que el trabajo se está haciendo bien y creo que todo va a salir bien.

-Un mensaje para la afición.

El mensaje de que venga ahora el viernes para animar más una vez más con nosotros, hacer de este estadio un Calderón como hablamos en Brasil y que sea un gran partido para nosotros.