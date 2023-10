Nadie consigue frenar al líder Carboneras

No hay quien frene al Carboneras en este inicio de curso en Primera Andaluza, consolidándose una vez más en lo más alto de la clasificación. Los blanquiazules superaron por dos a cero al Cuevas, que llegaba a la cita en tercera posición, en el Blas Belmonte para continuar dando pasos para conseguir el soñado ascenso a División de Honor a final de temporada. Los levantinos no son solo el único equipo que lleva pleno de puntos en estas cinco primeras jornadas, sino que también son los únicos que todavía no conocen la derrota después de que. este pasado fin de semana cayera el Comarca del Mármol.

Los pupilos de Miguel Compán fueron superados por el Vera en su visita a Las Viñas en un encuentro en el que los olulenses llegaron a adelantarse en el marcador, pero su rival no tardó en remontar el encuentro e incluso se puso cuatro a uno. Los del Valle del Almanzora llegaron a reducir diferencias y se colocaron a tan solo un gol de igualar el partido, pero ya sería demasiado tarde y los tres puntos se quedaban en casa.

Por su parte, el Atlético Bellavista superó uno a dos en su visita al Villa de Albox y ahora pasan a ocupar la segunda plaza, arrebatándosela al Comarca del Mármol. En el tercer puesto de la clasificación se encuentra el Poli Ejido que goleó por cuatro a uno al Roquetas 2018, único equipo que todavía no ha puntuado en el presente curso y que lleva tres puntos negativos en la clasificación después que no pudieran disputar la primera jornada al no contar entonces con suficientes jugadores inscritos con ficha.

Mientras, el Comarca de Níjar venció cuatro a dos a Las Norias, si bien no le sirve para salir de puestos de descenso, el Maavi goleó tres a cero al Pavía, el Garrucha superó uno a tres a La Cañada en su visita a la barriada de la capital almeriense y el único empate se produjo en el duelo entre el Viator y el Vícar Cultural que terminó con el resultado de uno a uno.