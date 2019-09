Ya escribimos hace meses acerca del peligro que entraña fumar cachimba sobre todo entre los adolescentes. Su uso no está exento de riesgo para la salud de nuestros hijos, sobre todo, aunque también es dañino para los adultos. Entre los datos más alarmantes para los fumadores de cachimba figuran:

1.-En una sesión de cachimba, absorbemos entre dos y cuatro veces más nicotina hasta 11 veces más nivel de monóxido de carbono, 100 veces más alquitrán, 17 veces más formaldehído, de 2 a 5 veces de hidrocarburos aromáticos policíclicos y tres veces más de fenol que si tragamos el humo de un pitillo. También es importante la exposición a los compuestos cancerígenos en el humo de la pipa de agua, tales como el benceno, que se sabe que causa la leucemia, el cáncer más común entre niños y adolescentes. Además, los aromantes artificiales que dan el sabor exótico como la menta o el coco provocan irritaciones de la mucosa bucal y de la faringe, predisponiendo a lesiones bucales o incluso al cáncer oral. En un estudio se analizó la orina de un grupo de adultos que estuvieron fumando en pipa el día anterior. El examen de los datos recabados reveló que la muestra de orina tomada justo después de la sesión de cachimbas contenía niveles elevados de nicotina, butanol y cotinina. Y la muestra del día siguiente seguía conteniendo niveles significativos de todas estas sustancias. Además, el aumento en los niveles de nicotina fue comparables a los que obtendría una persona después de haber fumado al menos un cigarrillo. Por no hablar de las enfermedades infecciosas que se pueden contraer al compartir las boquillas entre los usuarios.

2.-Las pipas de agua suelen disfrutarse en grupo por lo que los usuarios se exponen durante más tiempo al tabaco y todos los tóxicos que se asocian con él. Durante una sesión de una hora, cada persona puede llegar a dar doscientas caladas mientras que con un pitillo normal son unas veinte como máximo. Y por si fuera poco, con la pipa de agua, cada persona inhala 90.000 mililitros de humo en comparación con los 500-600 que se aspiran al fumar un solo cigarrillo. A más caladas, más humo, más tóxicos, más perjuicio.

3.- Para su combustión, las pipas de agua emplean carbón u otras sustancias, las cuales emiten compuestos tóxicos que pueden causar cáncer. Además, el tabaco contiene ya de por sí sustancias cancerígenas, alquitrán, etc., que, al no ser solubles en el agua, pasan directamente al conducto respiratorio provocando lesiones permanentes de la mucosa oral y respiratoria, siendo mucho más perjudicial en el caso de niños y adolescentes que para los adultos.

4.- La sustancia que provoca la adicción al tabaco se llama nicotina. Según lo escrito anteriormente y por lo publicado en diferentes estudios, los niveles de nicotina en la orina de los fumadores habituales de cachimbas eran equivalentes a los niveles de la gente que fuma 10 cigarrillos al día, más que suficiente para provocar una adicción.

¿Y los vápers?

Los cigarrillos electrónicos no son diferentes. Su funcionamiento consiste en fumar el vapor de nicotina proveniente de nicotina líquida que portan estos dispositivos.De esta manera se pensaba que no se inhalaban los tóxicos cancerígenos derivados de la combustión del tabaco. Pero al ser una tecnología tan nueva, aún no se conocen sus efectos a largo plazo. Se ha recomendado su uso es aquellas personas que quieren dejar de fumar. Sin embargo, ya han fallecido en Estados Unidos varios pacientes por problemas pulmonares relacionados con los cigarrillos electrónicos. Se están barajando diferentes hipótesis que puedan explicar dichas muertes. Una de ellas está relacionada con la inhalación de THC (tetrahidrocanabinol) responsable sintético similar al que se obtiene fumando marihuana, y que se introduce en el vaper mediante la manipulación casera por parte del usuario.

Otra hipótesis sostiene que los fluidos que llevan los cigarrillos electrónicos contienen al menos seis grupos de componentes potencialmente tóxicos. Entre ellos, nicotina, bencina o tolueno. También apunta que dos saborizantes están relacionados con posibles modificaciones genéticas que pueden provocar mutaciones en las células pulmonares provocando importantes reacciones inflamatorias e incluso cáncer. A nivel celular, el humo procedente del cigarrillo electrónico provoca una alteración en la función de los macrófagos que son los encargados de eliminar aquellas partículas tóxicas o que puedan causar una reacción alérgica al depositarse en los alveolos, similar a lo que les ocurre a los fumadores crónicos.

Estos cambios a nivel celular se producen a las 48 horas de fumar el primer vaper. Se desconoce su efecto a largo plazo, si bien es cierto que fumar en vaper es menos dañino que fumar el tabaco tradicional pero no es cierto que fumar cigarrillos electrónicos esté exento de riesgo.La primera muerte relacionada directamente con fumar vaper tuvo lugar en el pasado mes de agosto. En todas las muertes se ha observado una importante reacción inflamatoria en el tejido pulmonar que provoca dificultad respiratoria, fatiga y mareos similar al que produce una neumonía. Los más graves precisaron ventilación mecánica e ingreso en la UCI llegando a fallecer.

Los que tuvieron más suerte pudieron responder al tratamiento mediante corticoides intravenosos e inhalados. La mayor parte de los pacientes ingresados son adolescentes y adultos jóvenes entre los 20 y los 30 años.Lo más alarmante es que no se conoce la causa real que provoca las muertes. Es por ello por lo que en Estados Unidos se ha pedido que se evite fumar estos cigarrillos hasta que los nuevos estudios aporten luz al respecto. La Asociación Americana de Fumadores de Vaper achaca la enfermedad a las manipulaciones de los cigarrillos por parte de los usuarios y que fumar vaper es 100% seguro.

Sin embargo, investigadores afirman estar en completo desacuerdo con esta afirmación, ya que el vapor del cigarrillo electrónico está repleto de micropartículas de metales pesados así como de diacetilo, un aromatizante directamente relacionado con enfermedades pulmonares. Se están estudiando retrospectivamente todos los casos recientes de procesos pulmonares en pacientes jóvenes por si esta enfermedad pulmonar relacionada con los vaper lleva tiempo produciéndose y ha pasado desapercibida. El tiempo y las investigaciones dirán.