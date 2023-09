El Poli Almería busca su primera victoria del curso

Se le está resistiendo la primera victoria al Poli Almería en su regreso a categoría nacional, sumando tan solo un punto, el logrado en el debut liguero ante el Torre del Mar, en este inicio de temporada. Así, los rojiblancos de pantalón azul pretenden estrenar este domingo su casillero de triunfos cuando al mediodía reciban al Torredonjimeno en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles. Asimismo, los de Carlos Hinojo pretenden darle una alegría a su afición con la que alejarse de la zona baja de la tabla.

No obstante, no será un encuentro fácil para el Poli Almería que se mide a uno de los equipos que todavía no conocen la derrota en el grupo IX de Tercera RFEF y que está a las puertas de los puestos de play off de ascenso ocupando la sexta posición. Los jienenses, que vienen de empatar la pasada jornada ante el Almería B, quieren conseguir su primer triunfo a domicilio en su segunda salida del curso tras sumar un punto en su visita al Torre del Mar.

Por otra parte, los almerienses han realizado estos días una nueva incorporación, algo que es posible puesto que a diferencia de en otras categorías en Tercera RFEF el mercado no cierra hasta la conclusión del mes de enero. Se trata del centrocampista Juanmi, quien después de tener que superar diversas lesiones durante las últimas temporadas regresa a los terrenos de juego y ya estuvo realizando la pretemporada a las órdenes de Carlos Hinojo.