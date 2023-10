El Poli El Ejido da la sorpresa frente al líder Torremolinos (2-2)

Se le sigue resistiendo la primera victoria del curso al Poli El Ejido, al que le está costando salir de la delicada situación que atraviesa. Pero los celestes lograron protagonizar una de las grandes sorpresas, empatando ante el líder Juventud Torremolinos, que en tan solo una ocasión había dejado de llevarse la victoria en este comienzo de temporada. Y eso que los del Poniente llegaron a verse con dos goles de diferencia por detrás en el marcador, sin embargo los tantos de Brian y Jaime Lorente les permitió sacar un punto de un campo muy complicado.

Para nada tenía un reto fácil el conjunto celeste. Enfrente estaba el líder Juventud de Torremolinos, que tan solo en una ocasión había dejado de llevarse los tres puntos en este inicio de curso. Pero los ejidenses llegaban a la cita con urgencias, en plena crisis, y con el claro objetivo de lograr su primera victoria del curso con la que salir de los puestos de descenso. No tienen tiempo para lamentaciones los del Poniente, que necesitan comenzar a sumar de tres si no quieren pasar apuros a final de temporada.

Además, José Heredia contaba con importantes bajas para la visita a tierras malagueñas como las de Tomás Cruz, quien ya no pudo estar en la pasada fecha, o Paquito. Pero había una que destacaba por encima de todas como la de Manu Sarmiento, su máximo goleador con dos tantos y que vio puerta la pasada jornada contra el Torredonjimeno, después de que el malagueño haya dejado la disciplina celeste. De esta forma, el técnico del conjunto ejidense realizó hasta tres cambios en su once, sorprendiendo al dejar en el banquillo a Diego Llorente.

El conjunto ejidense salió sin un nueve puro de inicio, si bien eso no fue impedimento para que a los tres minutos Brian mandara el primer aviso. Aunque los locales no tardaron en responder con un disparo de Juanjo. Pero el primer gol del encuentro no se hizo de rogar. Ni siquiera se había cumplido el minuto diez cuando Iker Burgos, hijo de un antiguo guardameta del extinto Poli Ejido como Kike Burgos, adelantó a los malagueños con un tiro ajustado que sirvió para batir a Godino.

Brian recorta distancias antes del descanso

Duro palo el que recibía el conjunto celeste. Pero aún más se le complicarían las cosas cuando antes de la media hora Iker Burgos, quién si no, amplió distancias. No obstante, los ejidenses lograron reducir la diferencia antes de pasar por vestuarios. Era el minuto 36 cuando Brian con la zurda sorprendió a Javi Cuenca con un lanzamiento desde el borde del área para meter al Poli El Ejido en el partido. Los últimos compases del primer tiempo transcurrieron con la mala noticia de las molestias de Toni Badía, que tuvo que dejar su puesto a Christian antes del descanso. El Torremolinos lo intentó con un disparo de falta de Fran Castillo y otra ocasión más, pero no se movió más el marcador antes de la reanudación.

No estaba siendo un reto fácil, pero los celestes creían en dar la sorpresa en El Pozuelo. En el segundo tiempo los malagueños fueron los primeros en avisar con un disparo de Fran Gallego que detuvo Godino. Minutos después fue Fran Castillo quien la tuvo, pero una vez más estuvo acertado el guardameta del conjunto ejidense. No obstante, los celestes también probaron fortuna con un tiro de Christian. Pero justo en el 50' se desató la alegría en las filas visitantes, consiguiendo el tanto del empate.

Un disparo, que llegó a dar en el poste, de Jaime Lorente en un contraataque se convirtió en el gol de la igualada celeste que da el poste y entra en la portería. Los celestes estaban dando la una de las grandes. sorpresas de la jornada. Por momentos incluso pareció que el Poli El Ejido podía remontar el encuentro. Así, tuvo el tercero Pedro Ramírez, pero su disparo se marchó rozando la madera. Aunque ni mucho menos los locales se iban. Y lo demostraron con una ocasión en el 69' que tuvo que desbaratar Godino.

Sin embargo, los celestes no se conformaban con el punto. De esta manera, en el minuto 70 tuvo una vez más cerca el tercero. Fue Jaime Lorente quien a punto estuvo de poner por delante a los ejidenses en una buena acción de David Montes. Pero los malagueños también pudieron llevarse la victoria en los últimos minutos, teniendo que salvar Godino a los suyos en una clara ocasión de Iker Burgos para su hat-trick, pero el delantero local tampoco estuvo del todo fino. Finalmente, el Poli El Ejido pudo dar la sorpresa ante el líder Juventud de Torremolinos y llevarse un valioso punto de El Pozuelo antes de viajar la próxima jornada de nuevo a tierras malagueñas para rendir visita al Atlético Malagueño.