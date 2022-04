Poli El Ejido-Recreativo Granada: puertas abiertas a la esperanza

El Polideportivo El Ejido abre este domingo de par en par las puertas del estadio Santo Domingo y lo hace a la esperanza de permanencia en Segunda RFEF, aunque no debe obviarse que, de no ganar al filial del Granada CF, puede dejar entrar de lleno al fantasma real del descenso. Pese a no ocupar plaza provisionalmente entre los equipos que bajarían a Tercera, sí mora en la de promoción de permanencia, que bien podría llamarse 'plaza de la lotería', ya que caer ahí, por mucho que se evite el descenso directo, es igualmente un problema serio.

Los celestes esperan el apoyo de más aficionados que de costumbre con su medida de permitir la entrada gratuita, y lo cierto es que los futbolistas necesitan dicho apoyo, aunque por encima de eso, como advierte el entrenador Fran Alcoy, es necesario que se liberen mentalmente y sean capaces de volver a sacar réditos, después de haber acumulado tres derrotas consecutivas ciertamente inesperadas, incluidas dos ante Toledo y Marchamalo. A falta de tres partidos, no cabe otra que únicamente pensar en la victoria. Todo lo que no sea eso, será nefasto.

Pese a que las sensaciones que lleva varios meses mostrando el equipo ejidense son, por lo general, muy positivas, lo cierto es que ha perdido eficacia y ha vuelto a rescatar desaplicaciones fatales que parecían olvidadas. Todo ello ha conducido a perder dichos tres partidos en un momento en el que los celestes lo tenían 'casi' en su mano para haber vivido un final de temporada tranquilo. El más fiel ejemplo fue lo sucedido el pasado domingo en Marchamalo, cuando los celestes fueron dominando el marcador hasta el tramo final, donde fueron remontados y goleados por una escuadra, esa sí, con pie y medio en Tercera.

Aquella derrota hizo mucho daño, aunque la semana de trabajo ha servido para recargar los ánimos, no cabe otra, en el seno de un equipo instalado este año más en la frustración y la ansiedad que en la alegría. Todo ello, no obstante, debería quedarse fuera cuando el balón eche a rodar ante un Recreativo Granada que nada se juega, pero que como advierte Alcoy, es como sí se lo jugase, porque "los filiales no entienden de que haya en juego puntos importantes o no, son siempre peligrosos".

Los rojiblancos sí han hecho los deberes en las últimas semanas, dándole la vuelta a una situación clasificatoria que comenzaba a inquietar en el seno de su equipo. La escuadra ahora entrenada por Juan Antonio Milla no conoce la derrota desde que el míster granadino de Albolote se hizo cargo del equipo. Sumó un empate y después tres victorias consecutivas, que le han permitido ubicarse con 43 puntos, con la permanencia ya virtualmente en el bolsillo y sin agobios para las tres últimas jornadas. En la primera vuelta, el Poli conisguió la victoria por la mínima en Granada, gracias a un tanto anotado por Sergio Pérez en el 14'.

Para esta jornada el filial del Granada pierde a dos futbolistas concentrados con el primer equipo, los zagueros Sergio Barcia y Pepe, mientras que en el Poli seguirá de baja Alyson, al que se ha unido esta semana Candela, de nuevo por molestias físicas. Alcoy recupera a Lucho y podrá alinear un equipo plenamente competitivo en el que a buen seguro estará Dani Plomer, para quien el partido sería especial. El balear inició la temporada en el seno del Recreativo Granada y llegó a El Ejido en el mercado invernal. De hecho, jugó el partido de la primera vuelta en las filas del que hoy será su rival. Precisamente en el partido de la pasada jornada se estreno como goleador celeste. Si repitiera este domingo, ayudaría mucho a que el Poli lograra la que es su única e irrenunciable meta, jueguen como jueguen, para este partido: la victoria.