El Pulpileño rescata un punto ante el Real Murcia Imperial (1-1)

Un punto logró rescatar el Atlético Pulpileño en su visita al Real Murcia Imperial, otro de los equipos que está peleando por hacerse con un billete para el play off. El filial pimentonero se adelantó al filo de la media hora cuando Palomino batió a Pizana, pero el veterano Belencoso en la recta final del encuentro permitió que los rojinegros al menos pudieran sacar un empate a domicilio. Igualada con la que almerienses encadenan ya nueve partidos sin perder, pero que les complica el objetivo del play off

Los rojinegros viajaban hasta la capital murciana para disputar un duelo ante un rival directo en la lucha por hacerse con un billete para el play off como el Real Murcia Imperial. Hasta ocho jornadas encadenaba sin conocer la derrotada del conjunto dirigido por Paco Jurado, lo que le había valido para volver a engancharse a la pelea por las cinco primeras plazas. Por su parte, el filial pimentonero venía de conseguir dos triunfos consecutivos y tampoco podían fallar después de el Lorca Deportiva superara el sábado al UCAM B.

No le fue en el primero tiempo a los levantinos, quienes vieron como su rival se adelantaron en el marcador antes de llegar a la media hora con un tanto de Palomino. Un duro golpe que recibían los rojinegros en un partido en el que no podían permitirse fallar. A nueve puntos de la quinta plaza y después de que los lorquinos hubieran logrado los tres puntos el sábado, el Pulpileño necesitaba sí o sí ganar para no descolgarse de la pelea por el play off de ascenso a Segunda RFEF.

Por detrás en el marcador se marchó el conjunto rojinegro, que estaba obligado a remontar en los segundos cuarenta y cinco minutos. Todo ellos mientras que el filial murciano intentaría dejar los tres puntos en casa y lograr su tercera victoria consecutiva. El cronómetro corría sin que los almerienses hicieran el tanto del empate, pero en la recta final Belencoso, la última incorporación de los levantinos en el mercado invernal, igualó en el encuentro. Un punto que permite al Atlético Pulpileño mantener su dinámica positiva, pero se les sigue complicando el objetivo del play off. La próxima jornada le tocará visitar al colista Montecasillas.