Al Pulpileño se le escapan dos puntos ante el Racing Murcia (1-1)

Tan solo un punto logró sumar el Atlético Pulpileño en el San Miguel frente al Racing Murcia, su inmediato perseguidor en la tabla. Los rojinegros consiguieron ponerse por delante en el marcador antes de pasar por vestuarios después de que Cristo Martín transformara una pena máxima, pero en la recta final Javi López rascó un empate para los visitantes. Un resultado que sigue alejando a los almerienses de los puestos de play off, que tienen ahora a nueve puntos.

Los rojinegros regresaban a casa después del sacar un valioso punto en su visita al líder de este grupo XIII de Tercera RFEF, la Deportiva Minera. No podían fallar los almerienses si querían mantenerse metidos de lleno en la lucha por hacerse con un billete para el play off y menos cuando tenían enfrente a su inmediato perseguidor. Aunque con las mismas intenciones llegaba su rival, con el que empataban a puntos, y que venía de sufrir dos derrotas consecutivas.

Los rojinegros no tardaron en tener la primera, probando fortuna Dani Casado con un disparo desde la frontal que rozó la madera cuando ni se habían cumplido los primeros diez minutos. Más tarde fue Belencoso quien buscó el gol, aunque sin éxito. Mientras, superado el primer cuarto de hora el guardameta evitó el tanto de Julen cuando parecía que los almerienses iban a hacer el primero. También lo intentó Cristo Martín antes de la media hora con un tiro que se marchó alto.

De penalti llega el primero

Estaba siendo todo un vendaval de ocasiones del Pulpileño, que tuvo otra más en las botas de Julen. Pero no iban a tardar los rojinegros en ponerse por delante en el marcador. En la recta final el conjunto dirigido por Paco Jurado iba a disfrutar de una pena máxima y desde los once metros no perdonó Cristo Martín. Con la mínima ventaja los almerienses ponían rumbo a vestuarios, dando una nueva alegría a su afición tras el triunfo logrado ante el Balsicas Atlético.

Tras el descanso los rojinegros buscaron el segundo, teniéndolo en una jugada protagonizada por Paco López y cuyo disparo se marchó alto. Más tarde fue Izan el que avisó, pero su tiro se fue desviado. Superada la hora de juego Gastón realizó un buen disparo que obligó a intervenir al guardameta murciano para evitar que los levantinos ampliasen distancias. Los almerienses continuaban gozando de ocasiones, teniéndola también Diego Vola, quien se topó con la reacción del portero visitante.

El guardameta visitante estaba salvando a los suyos de una abultada derrota, evitando el segundo en la recta final. Y cuando no fue el portero fue la madera como una ocasión de Gabi Ramos que repelió el palo. Pero fue entonces cuando los rojinegros recibieron un severo mazazo, empatando el partido Javi López cuando estaba siendo un asedio de ocasiones locales. Peor se les puso las cosas a los almerienses cuando en los últimos minutos se lesionó Iñaki Pardo cuando ya no quedaban cambios. El Pulpileño logró adelantarse de nuevo, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Un empate que le aleja de los puestos de play off antes de visitar la próxima jornada al Real Murcia Imperial.