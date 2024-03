Moreno, de penalti, sella la remontada del Almería femenino ante el Levante C (3-2)

Vaya manera de sufrir del Almería femenino, que tuvo que tirar de épica para llevarse la victoria ante el Levante C y encadenar hasta siete jornadas puntuando. Hasta en dos ocasiones se adelantaron las granotas, ambas en la primera parte, pero primero Conchita y luego Fátima, a la vuelta de vestuarios, consiguieron igualar el choque. Y a falta de apenas tres minutos para el final, cuando parecía que las rojiblancas se iban a tener que conformar con un punto, Moreno desde los once metros selló la remontada y la octava fecha sin conocer la derrota.

Las rojiblancas volvían a actuar en casa después de la visita de la pasada semana a Fuensalida. Y lo hacían con ánimo de dar continuidad a su dinámica positiva, buscando encadenar su séptimo encuentro sumando. Una racha que ha llevado a las almerienses a alejarse de la zona baja de la tabla y encaramarse a la parte alta de la clasificación. En esta ocasión al conjunto indálico le tocaba recibir a uno de los equipos baja de la clasificación como el Levante C, que venía de sufrir tres derrotas consecutivas.

Las almerienses querían seguir con su racha, pero fueron las visitantes quienes tuvieron la primera ocasión con un disparo de Alba que detuvo Belmonte. Minutos más tarde la tuvo la rojiblanca Ángela Moreno, que se plantó sola ante la salida de la guardameta. Pero no estuvo acertada y su disparo se marchó demasiado desviado. Perdonaron las rojiblancas, aunque las levantinistas no lo iban a hacer. Casi ni se habían alcanzado los primeros cinco minutos Laura Blasco adelantó a las visitantes con un disparo desde la frontal que mandó a la escuadra.

Y las valencianas tuvieron el segundo apenas un minuto después, pero el disparo de Sofía se marchó fuera. Mientras, más tarde Paqui rozó el tanto del empate con un tiro dentro del área que acabó tocando en una defensa para desviar a saque de esquina. Sin embargo, justo en la siguiente jugada tras un rechace en el saque de esquina Conchita igualó el encuentro con un potente disparo buscando la escuadra para mandar el balón al fondo de las mallas.

Serio aviso de Fátima

Las almerienses estaban ya reaccionando, buscando remontar el encuentro. Fátima estuvo cerca de adelantar a las rojiblancas con una vaselina, pero su disparo se fue por encima de la madera. Mientras, las visitantes también probaron fortuna con un disparo de la frontal que se fue fuera. Tras una fase del partido sin apenas ocasiones, llegada la media Fátima estuvo a punto de adelantar a las almeriense con un potente disparo que mandó al palo e hizo temblar la madera. Jessi al rechace sí vio puerta, pero se encontraba en posición antirreglamentaria.

Respondieron las granotas con un disparo que detuvo Belmonte. Las locales también lo intentaron con un tiro de Ángela Moreno que se marchó alto. Aunque superada la media hora Marta volvió a adelantar a las levantinistas con un disparo de larga distancia. E incluso las visitantes tuvieron el tercero, pero Laura Blasco su disparo dentro del área lo cruzó un poco de más. Las almerienses buscaron el empate con una falta en la medular botada por Paqui la atrapó la guardameta antes de que Fátima llegara a rematar. Con el uno a dos ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

No le estaba gustando loo que estaba viendo al técnico del conjunto almeriense, por lo que no dudó en realizar un triple cambio. Nada más salir de vestuarios Carla pudo igualar el encuentro, pero se topó con la guardameta. Sin embargo, apenas dos minutos más tarde Fátima consiguió volver a igualar el encuentro al rematar en el segundo palo un centro desde el costado diestro. No cesaron de llegar las ocasiones rojiblancas, quienes no paraban de buscar el tercero.

De esta manera, antes de la hora de juego Carla volvió a gozar de una clara ocasión, pero se la sacó la guardameta cuando ya se cantaba el tercero. En el saque de esquina Rocío rozó el tercero, pero su remate de cabeza la sacó una defensa sobre la línea. Y apenas un par de minutos más tarde Carla una vez más a punto estuvo de hacer el tercero, pero picó el balón demasiado. Todo ello mientras las granotas ni inquietaban la meta defendida por Carmen Belmonte.

Mientras, a falta de escasos veinte minutos las granotas gozaron de su primer acercamiento, pero Lucía cortó el balón cuando Lia prácticamente encaraba a Belmonte. Las almerienses no dejaban de buscar el tercero, pero se le esta resistiendo. Pero a falta de cinco minutos Moreno iba a caer derribada dentro del área. Y la propia Moreno no perdonó desde los once metros para remontar el encuentro. No se movió más el marcador y las rojiblancas se llevaron los tres puntos y encadenan su séptima jornada sumando. La próxima jornada el Almería femenino visitará al Albacete B.