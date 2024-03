El Almería femenino quiere continuar con su racha

Nada mal le está yendo últimamente al Almería femenino, que continúa atravesando su mejor momento de la temporada en este grupo IV de la Tercera RFEF Femenina. Hasta seis jornadas encadenan sin conocer la derrota las rojiblancas, que ahora buscarán sumar por séptimo encuentro consecutivo, en una racha que parecía impensable hace no tanto. El conjunto dirigido por Pedro López recibirá este sábado a las 17:00 horas al Levante C en el Estadio de La Juventud Emilio Campra con el objetivo de que no frene su dinámica positiva.

Después de vencer por la mínima la pasada jornada frente al Fuensalida, que en su momento acabó con su imbatibilidad en casa, ahora las almerienses se miden al primer rival al que ganaron a domicilio. Las rojiblancas, quienes ocupan la sexta plaza, golearon dos a seis a las granotas en un encuentro que estuvo marcado por la actuación de Ángela Moreno, quien anotó hasta cuatro de los tantos del conjunto indálico. Un encuentro que difícilmente se parezca al que disputarán ambos equipos en esta ocasión.

Si por aquel entonces las levantinas se encontraban en puestos de descenso, ahora las valencianas se encuentran algo mejor a nivel clasificatorio al estar ya fuera de la zona roja, si bien con tan solo un punto de ventaja sobre el antepenúltimo. No obstante, las granotas no pasan por su mejor momento después de encadenar tres derrotas, la última de ellas cayendo goleadas en casa contra el Murcia, y buscarán reencontrarse con la victoria. Asimismo, este Levante C, que todavía tiene que disputar su encuentro aplazado frente a líder Pozuelo, es el peor equipo a domicilio, tan solo habiendo ganado fuera de casa al Alicante y sumado otro punto en su visita al Albacete B.

Para este encuentro las rojiblancas no tendrán ninguna baja por sanción después de que regrese la centrocampista malagueña Lorena Herrera tras cumplir ciclo de amonestaciones en la visita al Fuensalida. Por su parte, las levantinistas tampoco cuentan con ninguna baja por sanción para viajar a tierras almerienses en la vigesimotercera fecha del campeonato.