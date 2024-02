El Almería femenino atraviesa su mejor momento

No está siendo una temporada fácil para el Almería femenino, que comenzaba la temporada con el objetivo de regresar la Segunda RFEF Femenina y tiene casi imposible conseguir el ascenso a final de temporada. No obstante, las rojiblancas se encuentran atravesando ahora su mejor momento del curso. De no ser capaz de siquiera encadenar dos triunfos, el conjunto que dirige Pedro López lleva ya tres triunfos consecutivos. Y no ante rivales cualquiera.

Las rojiblancas lograron batir este pasado domingo al líder Pozuelo, que venía de encadenar diez victorias y no caía desde finales de octubre cuando visitó a La Nucía. Y también dieron la sorpresa ante otro equipo de la zona alta de la tabla como el Madrid CFF C en su anterior compromiso en el Estadio de La Juventud Emilio Campra. Mientras, las almerienses entre medias vencieron a domicilio al Mislata, consiguiendo su segundo triunfo a domicilio del curso, algo que tan solo habían logrado antes frente al Levante C cuando visitaron a las granotas el 29 de octubre.

Además, desde la entrada en el 2024 las almerienses tan solo han sufrido una derrota, cuando cayeron goleadas en su visita al Betis B, en los seis encuentros que llevan disputados en este año. En total las rojiblancas han sumado trece puntos de los dieciocho que había en juego, lo que les ha valido para alejarse de los temidos puestos de descenso, a los ya sacan doce puntos, y auparse ya a la séptima posición de la tabla en este grupo IV de la Tercera RFEF Femenina.

Ahora el conjunto rojiblanco tendrá la misión de mantener su dinámica positiva y lograr su cuarta victoria consecutiva, consiguiendo lo que hace no tanto parecía casi imposible. Para ello las unionistas tendrán que vencer este próximo sábado al SPA Alicante, penúltimo clasificado y al que ya golearon en el encuentro de ida disputado en tierras almerienses.