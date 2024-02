Costa de Almería Roquetas arranca la segunda vuelta con una dura derrota ante un rival directo (18-20)

Este pasado fin de semana el Costa de Almería Roquetas recibía en el Infanta Cristina al BM Pozuelo de Calatrava, choque que daba comienzo a la segunda vuelta de la liga regular de la División de Honor Oro femenina. Un enfrentamiento directo por la salvación.

Las rivales, que llegaban a Roquetas habiendo ganado únicamente un partido en la primera vuelta, precisamente ante las almerienses en la primera jornada, salieron con el cuchillo entre los dientes y aprovecharon el mal inicio de las locales donde las imprecisiones ofensivas por parte de las de Agustin Collado les hizo llegar al ecuador de la primera parte con un parcial de 2-8 para las de Pozuelo de Calatrava. Pero las de la costa almeriense no iban a dar su brazo a torcer y consiguieron dejar sin anotar a las visitantes durante los últimos diez minutos de la primera parte, logrando ajustar el electrónico antes de irse al descanso en un esperanzador 9-10.

Tras el descanso, las almerienses sabían que tenían que conseguir meterse en partido y mejorar a nivel ofensivo si querían conseguir estos importantes dos puntos. No obstante durante los primeros 15 minutos de la segunda parte, tras sufrir tres exclusiones vieron como Pozuelo ganaba ventaja y dejaba un 14-17 en el mercado que ponía las cosas más complicadas si cabe para las almerienses. Estas no iban a tirar la toalla y tuvieron oportunidades para empatar el partido y llevarse los dos puntos, pero el poco acierto ofensivo y el gran trabajo de la portera visitante, determinó un partido que ajusta la clasificación y pone contra las cuerdas a las del Costa de Almería. Siendo el resultado final de 18-20.

Tras el encuentro, el preparado almeriense Agustín Collado, se mostraba triste y muy frustrado por la derrota, ya que no jugaron al nivel que tienen para poder sacar estos dos puntos. "Sabíamos la importancia de este partido que nos ayudaba a respirar tranquilas de cara a los dos duelos directos que tenemos fuera de casa en las dos próximas semanas. No cumplimos como equipo y eso es vital en este tipo de partidos. Las lesiones e infortunios tampoco están de nuestro lado, pero no hay excusa, ni margen de error si queremos conseguir el objetivo de mantener la categoría. Por lo que no hay tiempo de descanso y desde ya estamos trabajando para el duro desplazamiento a León que tenemos en cinco días", comentaba Collado.

El equipo viajará este viernes a tierras leonesas para medirse al Rodriguez Cleba, otro rival directo por la salvación, el sábado a las 18:00 horas en el Pabellón Universitario Hansi Rodriguez.