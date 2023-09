URA disipa dudas sobre su nuevo proyecto debutando con victoria de empuje en casa de Arquitectura (35-38)

El debut de ‘Quintana’ al frente del equipo de su vida se saldó con triunfo, encima en casa de un histórico, un Arquitectura que peleará por los puestos altos del Grupo C de División de Honor B. Había avisado el técnico carbonero sobre las posibilidades reales de conseguir la victoria, confiando en el grupo de jugadores bajo sus órdenes y sobre todo en el compromiso que habían demostrado durante la pretemporada. Sabiendo la enorme complicación que entrañaba la visita al Campo de Rugby de Las Leonas, hubo cuestiones clave: creer, reponerse a las adversidades y los errores y empujar unidos.

Así se fraguó una victoria ajustada en un partido muy igualado, de alternativas, que es posible que pudiera haberse resuelto sin tanto sufrimiento para Unión Rugby Almería. En ese sentido, comenzaron con rotundidad los cruzados, metiendo a Arquitectura en su zona de peligro desde la primera jugada y ensayando en el minuto 2, tras acumular varias fases y elegir melé a cinco metros. Imparable el paquete almeriense, entró con Pocho teniendo el balón controlado y haciendo un try que firmó él, pero que fue de los ocho de la melé. El 0-5, eso sí, duró muy poco por dos concesiones innecesarias.

Arquitectura dispuso de sendos golpes de castigo, patadas a palos transformadas las dos, para poner el tanteo en 6-5. Entre medias, se tuvo touche a cinco metros y maul, pero una indisciplina echó por tierra una jugada con marchamo de ensayo. Se quiso el balón, jugar, tener posesión, pero se cometieron pérdidas en el pase. A partir de otra touche propia salió adelante un contraataque de Arquitectura, frenado ya muy atrás, y la gestión madrileña fue muy buena para ensayar casi bajo palos y subir al electrónico el 13-5. Con todo, se debía tener confianza en el poder anotador, y así fue.

Los madrileños, pese a ello, lograron try a la media hora y abrieron brecha con otro más en el minuto 36

La delantera ‘intacta’ respecto a la pasada temporada demostró, de hecho, que puede ser de las mejores de la categoría. Otra formación fija, otra melé, otra vez entrando sin permiso ‘hasta la cocina’ y segundo ensayo cruzado para recortar la desventaja y casi dejarla en la nada en el primer cuarto de partido (13-12). Los madrileños, pese a ello, lograron try a la media hora y abrieron brecha con otro más en el minuto 36, bajo palos y transformado, no como el anterior, para un 25-12 inquietante al filo del descanso. No tembló Unión Rugby Almería, que respondió al minuto machacando por tercera vez la moral de su adversario por empuje, esa vez desde touche a maul, sin indisciplinas, y hasta adentro. Pitido de intermedio y todo por decidirse.

A la mitad del duelo se llegó con 25-19, a menos de un ensayo transformado, y nada más volver de vestuarios, se tomó la delantera, como no, desde la melé. Era el minuto 47 y la locomotora unionista seguía ganando los metros necesarios para llevar el oval hasta la zona de marca (25-26). El choque se endureció y Unión Rugby Almería siguió a lo suyo, en equipo, logrando un nuevo try colaborativo, esta vez repitiendo con éxito el maul para el 25-31. El marcador era peligroso, máxima cuando Arquitectura estuvo certero a palos por tercera vez en un golpe de castigo (28-31), pero tomó aire para la victoria con el estreno anotador del joven Víctor Pérez, de la casa, ala, estableciendo el 28-38 en el minuto 75.

No ser iba a acabar ahí la lucha, puesto que los locales del Escuela elevaron el 35-38 con otro ensayo más y el choque se extendió hasta pasado el minuto 90 corrido. Hubo interrupciones que llevaron a parar el crono, pero el sufrimiento valió la pena porque la cuenta de URA ya suma cuatro puntos. La superioridad manifiesta en delantera del XV de los cruzados fue la clave para alcanzar un triunfo que disipa parte de las dudas, si bien el espíritu crítico de Quintana prefiere tomar nota de los desajustes típicos de la falta de rodaje antes que de las virtudes, y se espera con muchas más ganas el debut en casa del próximo domingo. El rival será Club Rugby Majadahonda.