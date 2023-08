Ramón Gómez-Vivancos: “Fuimos los primeros los almerienses en poner el automovilismo en acción en Andalucía”

Ramón Gómez-Vivancos fue uno de los expresidentes del Automóvil Club de Almería que fue homenajeados a finales del pasado mes por la entidad almeriense. Quien en su momento fuera presidente de la Cámara de Comercio de Almería fue el segundo presidente, puesto que ostentó entre los años 1972 y 1973, que tuvo este club automovilístico y también uno de sus socios fundadores cuando este se creó hace más de cinco décadas.

¿Cómo recuerda sus años en el Automóvil Club Almería?

Es importante conocer, que la gente conozca cómo se inició el deporte del automóvil en Almería, eso no lo sabe nadie. Yo creo que es conveniente y parte de lo siguiente, fue en el año 62 cuando nos juntamos tres amigos. Uno era Francisco Muñoz de la Gestoría Muñoz, otro era José López de las Bicicletas López y yo, nos juntamos y dijimos de por qué no hacíamos una prueba de automóvil. Entonces quedó el tema, nos reunimos varias veces y ahí hay un momento en que se celebra una prueba muy importante en aquellos tiempos en Vitoria que es que el rally DKV, que se llama ese rally de Vitoria. A mí me suscitó mucho interés y dije de ir a Vitoria, entonces nos reunimos aquí tengo la foto del viaje a Vitoria del año 1962. Fuimos allí a Vitoria a observar el rally de Vitoria. Me di cuenta de que podíamos hacerlo y en el 1963 dijimos vamos a hacerlo. Todo esto se forjó, no había local, se llevó a cabo en mis oficinas particulares de la calle Padre Santaella número 6, que ahí fue donde surgió las primeras reuniones de cara al inicio del automovilismo en Almería y a Andalucía porque no existía el deporte del automóvil en Andalucía.

¿Qué supusieron aquellos inicios en este deporte?

Fuimos los primeros los almerienses en ponerlo en acción. Fue en el 1963, empezamos a prepararlo y en el 1964 hicimos ya el primer rally. El primer rally después de que hubo tres personas, eso no aparece en ningún sitio nunca que son Paco Muñoz, Francisco López y Ramón Gómez Vivancos somos las tres personas que dijeron adelante, vamos a hacer una carrera de coches aquí en Almería. Eso fue muy importante, el inicio es la vida, el inicio, el nacimiento. Dentro de todo eso ya, todos los años fue muy acertado nombrar a un presidente de una persona de mucho prestigio político y económico como era Emilio Pérez Manzuco, que fue alcalde de Almería también. Hablamos con él para que fuese el presidente del club y yo vicepresidente. Yo era el que llevaba todo y él era abogado jefe del Estado y estaba por otros caminos. Inclusive fuimos a Televisión Española a ver al presidente Adolfo Suárez, fuimos a verlo ahí en Madrid que era secretario de Televisión Española. Fuimos a pedirle que me retransmitiera en directo el circuito de velocidad de Aguadulce. Nos lo concedió y los dimos en directo un domingo a las 16:00 horas que yo creo que fue la primera cosa que se dieron en Almería en directo y más un domingo en cuando la televisión solamente había una. Todo el mundo estaba pendiente de eso y ya en el año 1973 hubo problemas con un grupo de personas que querían un exceso de protagonismo aquí en el club.

¿Cómo vivió el momento del fin de su etapa como presidente?

Yo lo vi venir porque se apoyaron en la política y como yo no he sido político nunca, aunque he sido presidente de la Cámara de Comercio, pero yo no he sido político. Se llevó a cabo se llevó a cabo una presión muy grande. Todo esto dirigido por un gobernador civil que vino aquí que quería que me metiera yo en política y yo le dije que no. Entonces entre él y el alcalde que había en aquel entonces me quisieron hacer la zancadilla, inclusive no me querían dar la suscripción. Tuve que hablar con el gobernador civil y le di un ultimátum de tres horas, porque si no me daba el dinero el ayuntamiento en tres horas suspendía todo. Cuando la prueba estaba a punto, a tres horas para que empezara. Una presión terrible, entonces cogí y dije me voy, ahí os quedáis. En el año 1973 me dediqué por entero a lo que pudimos haciendo la vuelta a España, haciendo el Rally Costa del Sol, trayendo el Rally de Montecarlo aquí a Almería. Todo eso en el 1973 y el 31 de diciembre dije adiós, ahí os quedáis. Y luego tres años después fui presidente de la Cámara de Comercio.

¿Cómo valora la evolución de ahora del club y como es su relación con el club después de tanto tiempo?

Sobre la relación yo estaba apartado totalmente porque me fui en el 1973 del automovilismo, quise poner una barrera para no contaminarme y fue la gente que quiso que yo fuera presidente de la Cámara de Comercio y tres años después de irme del automovilismo me obligaron prácticamente para que me presentara para presidente de la Cámara de Comercio. Y ya me dediqué al tema comercial de la Cámara de Comercio, las ferias, las ferias de agricultura y todo esto las inventé. Yo inventé las primeras y el Palacio de Exposiciones de Aguadulce también lo inicié yo, me dediqué por entero a la parcela industrial y comercial y el automovilismo lo dejé fuera hasta hoy.