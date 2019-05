Ciudadanos tiene la llave para gobernar en Huércal-Overa

Domingo Fernández logró el mayor número de votos en las pasadas elecciones del 26 de mayo. Con 4.372 votos, mejorando su cifra respecto a las elecciones de 2015, el Partido Popular logró ocho de los 17 concejales de este ayuntamiento. Por el contrario, el PSOE, con su candidata Francisca Fernández, logró un total de 3.657 votos, mejorando también su cifra respecto a 2015 en más de 300 papeletas, lo que hizo que sumasen un concejal más, quedándose con siete.

Completa el mapa político huercalense para los próximos cuatro años el grupo Ciudadanos, tras ser votado por 1.010 huercalenses (perdiendo algo más de 300 votos respecto a 2015) logró mantener los dos concejales con los que ya contaba de los comicios anteriores.

El partido de Albert Rivera, con la candidata María del Mar Meca a la cabeza, tiene la llave para formar la próxima corporación municipal de Huércal-Overa. Todo hace indicar que será con el Partido Popular con quien pacte el partido naranja pero un posible acuerdo con el PSOE, ‘echaría’ a Domingo Fernández de la alcaldía y sentaría en el sillón principal a la exdelegada de Educación de la Junta de Andalucía, Francisca Fernández, candidata socialista.

A este respecto, la candidata de Ciudadanos, lo tiene claro. “Estamos en contacto directo con el PSOE y también con gente del Partido Popular pero a día de hoy no hay nada definitivo”.

La intención de Ciudadanos, narra en declaraciones a Diario de Almería su candidata, es la de poner su programa político sobre la mesa y el partido (PP o PSOE) que más se acople al mismo, serán por el que se decanten. “Ahí tenemos el programa que Ciudadanos queremos cumplir y en principio no creo que ninguno de los dos partidos tenga pegas en ponerlo encima de la mesa”, indica María del Mar Meca.

Eso sí, reconoce que desde el pasado 26 de mayo y a día de hoy (por ayer), el camino no está siendo fácil. “El PP me echa para atrás porque han tenido tiempo de sobra para hacer la rehabilitación del Casco Histórico de Huércal-Overa. Yo, precisamente esto, era la joya de la corona que llevaba en el programa político de Ciudadanos porque, de hecho, a mi quienes más me han apoyado en estas pasadas elecciones han sido los vecinos del centro precisamente, los cuales están viendo que esta zona está ruinosa”.

Además, añade al respecto la edil de C’s, “el PP la verdad es que ha hecho una campaña un poco sucia y ha habido muchos insultos por Redes Sociales con perfiles fraudulentos y una campaña con muy poca ética. Espero que pidan disculpas por todos los insultos recibidos por las redes. De hecho, Domingo Fernández anunció hace unos días en este mismo rotativo que estaba en contacto con nosotros y a mi a día de hoy no me ha llamado ni siquiera, aunque sí es cierto que estamos en contacto con otra gente del PP”, indica María del Mar Meca.

“No podemos decir cuando vamos a dar una respuesta definitiva porque estamos en conversaciones tanto con unos como con otros. Hay que ser pacientes. Aun queda tiempo para el día 15. Nosotros no tenemos tranquilidad y estamos hablando con tranquilidad. Lo que se haga, tenemos claro, queremos que sea por el bien de la villa y de todos sus ciudadanos”, finaliza la concejal de Ciudadanos que compartirá asiento en el ayuntamiento de la villa junto a su número dos, José López Gómez, para volver a representar al grupo naranja en los próximos cuatro años con dos escaños. tal y como ocurriese tras las pasadas elecciones del 2015.