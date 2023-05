Manuel Zamora, del PSOE de Mojácar: "Estoy destrozado, todo esto me ha pillado por sorpresa"

Este miércoles muchos focos apuntan a Manuel Zamora, candidato del PSOE a la Alcaldía de Mojácar. La duda de la sospecha recae sobre su candidatura después de que la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil (UCO) detuviera a siete personas, entre ellas dos de los miembros de su lista, por un presunto delito de fraude en el voto por correo.

Zamora se muestra "destrozado" y asegura que "todo esto me ha pillado por sorpresa". El candidato socialista dice no conocer los hechos y, es más, a esta hora ni siquiera sabe "de qué se acusa a las personas detenidas", ni quiénes son todos los arrestados en esta operación. "No sé si esto afecta solo al PSOE o también hay personas de otros partidos", admite en declaraciones a Diario de Almería. En su caso ni ha sido detenido, ni llamado a testificar.

A primera hora de la mañana saltaba la noticia, después de que la UCO irrumpiera en algunas viviendas —con un total de diez registros, según fuentes de la investigación— y procediese a la detención de siete personas por una presunta compra de votos por correo. Una actuación "desproporcionada", según Manuel Zamora, en la que "incluso han llegado a destrozar las puertas de algunas viviendas".

Según el concejal socialista, la denuncia que ha provocado esta investigación parte desde el entorno del Partido Popular de Mojácar. "Es momento de dejar que trabaje la justicia y si hubiera personas que estén implicadas serán suspendidas de militancia de inmediato", dice. No obstante, cree en la inocencia de sus compañeros —a quienes califica como gente del pueblo y echados para adelante— y piensa que "posiblemente todo esto quede en nada, aunque el daño ya está hecho".

Zamora: "Estoy recibiendo mucho apoyo"

Durante toda la tarde el candidato socialista ha estado en Almería recibiendo asesoramiento del partido sobre cómo actuar tras los hechos de este miércoles por la mañana. Esta misma noche se espera que se haga público un comunicado al respecto.

Para Manuel Zamora este es un golpe muy duro, porque cree que "llevo muchos años trabajando para ser alcalde de Mojácar y este año se percibe un gran apoyo". Por eso, agradece que a lo largo de todo el día haya recibido multitud de mensajes de cariño.

Por otra parte, Zamora ha informado de que hace una semana presentó una denuncia porque "percibimos que el Partido Popular estaba trabajando con el censo electoral real antes de que se enviase a los partidos" por parte de la Junta Electoral de Vera.

Asimismo, el concejal y candidato socialista también ha denunciado que "se han emitido desde el propio ayuntamiento certificados digitales para hacer solicitudes online del voto por correo" y, por otro lado, "hemos notado que la gente que recibió una cesta de Navidad desde Servicios Sociales han votado por correo, quizás como agradecimiento", deja caer.

Hay que recordar que Zamora, desde la oposición, siempre ha sido muy beligerante con respecto al voto por correo, llegando incluso a denunciar a la alcaldesa, Rosa María Cano, por supuestos empadronamientos irregulares en las elecciones de 2015. Entonces calificada de "clientelismo político" el modo de actuar del PP, algo que, según decía entonces, "se podría contrastar perfectamente solicitando por su parte el listado de votantes por correo en las ultimas elecciones municipales 2011 a la JEZ y comprobando cuántos de ellos trabajan o han trabajado en algún momento para el Ayuntamiento de Mojácar". En 2011 el voto por correo superó el 18% en Mojácar, mientras que la media nacional estaba por debajo del 2%, algo que despertó las sospechas de los socialistas.