Bellavista, un centro de investigación referente a nivel global de Rijk Zwaan

“Hoy [por ayer] es un día histórico en los casi cien años de Rijk Zwaan , con la inauguración de esta maravillosa finca de investigación”, comenzaba su intervención Kees Reinink , con un marcado acento neerlandés en su español que, eso sí, se entendía a la perfección: “Desde que visité por primera vez Ri jk Zwaan en España han pasado muchas cosas, la compañía se ha convertido en el número 1 de las empresas de semillas hortícolas de este país y nuestra mejora genética ha hecho que nos convirtamos en un centro de referencia. Concentramos programas de mejora no sólo para la zona mediterránea, sino también para cualquier parte del mundo que tenga una climatología similar”.

La caravana de coches que avanzaba entre invernaderos aventuraba que la inauguración de la finca iba a ser multitudinaria, como así fue. Más de un centenar de profesionales del sector hortícola acudieron a Bellavista , que fue bendecida antes de los discursos inaugurales por el párroco Mariano Delgado . Tras el rezo de un Padrenuestro y el agua bendita, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora , acompañado del director de investigación de Rijk Zwaan, Kees Reinink , la directora de investigación de Rijk Zwaan Ibérica, Renata Mihaljevic , el director financiero de Rijk Zwaan Ibérica, Francisco Eleazar, y el director comercial de Rijk Zwaan Ibérica, Ricardo Ortiz Portero , explicaron a los presentes las bases de este proyecto y lo mucho que significa para la compañía y para todo el campo no sólo del poniente almeriense, sino de la provincia en general.

Cultura de empresa: gestión sostenible de los recursos

Ya no es una imposición europea, sino que está en la conciencia empresarial: sostenibilidad. Así, una de las características que mejor definen al centro de investigación Bellavista es su respeto al medio ambiente. Rijk Zwaan ha decidido reducir el uso de energías no renovables y que primen las verdes.

De esta manera, opta por equipos eléctricos de bajo consumo, iluminación led y generación de energías fotovoltaica, además de hacer un uso responsable del agua, recuperando tanto la de la lluvia como la que procede de los excedentes de riego. Además, han creado una zona para la separación de residuos con el objetivo de que el reciclaje sea total. De la misma forma, todos los cultivos se cuidan con el mayor mimo posible gracias a protocolos de control integrado y control biológico, así como el fomento de la biodiversidad gracias a áreas de plantas reservorio.

Este tipo de políticas son beneficiosas para todo el planeta, pero muy particularmente para el centro neurálgico de la agricultura del poniente almeriense, como es El Ejido. El alcalde Francisco Góngora, como no podía ser de otra manera, acompañó en la inauguración de Bellavista y dirigió unas palabras.

“Siempre que he visitado Rijk Zwaan me he dado cuenta de una cosa: cuidáis mucho el ambiente de trabajo. Cuidáis la formación, cuidáis la profesionalidad y cuidáis, sobre todo, el ambiente”, comenzaba el regidor ejidense que felicitaba a la compañía por unas instalaciones “que son modernas, son eficientes y sostenibles”. “Es una inversión productiva, orientada a la investigación”.

Como tocaba, los agradecimiento también se hacían extensibles a la empresa por escoger el municipio de El Ejido para implantar el centro. “No es una casualidad, lleváis muchos años trabajando aquí y conocéis la idiosincrasia del poniente y de los agricultores ejidenses. Sabéis del músculo empresarial de este municipio en torno a la industria y el cultivo hortofrutícola. Habéis visto crecer y evolucionar a El Ejido”, alababa con entusiasmo Góngora.

Para finalizar, el alcalde resaltaba la “potente industria auxiliar del sector agro en nuestro municipio con empresas como Rijk Zwaan, que con Bellavista va a incrementar su actividad de investigación en España para seguir a la cabeza en I+D en mejora vegetal y en el desarrollo de nuevas variedades que ofrezcan soluciones a los retos que plantea el mercado que el consumidor demanda”, campaña tras campaña.