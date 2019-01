El Gobierno central sentencia de muerte a la pesca de arrastre según el sector

Mientras la propuesta de reglamento por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental sigue sus trámites, tras varias reuniones con España, Francia e Italia en el marco de la negociación de la Presidencia del Consejo de la UE -que hasta el pasado mes estaba en manos de Austria- elaboró un texto de compromiso, que el Gobierno central consideró aceptable, aunque el sector pesquero tiene otro parecer. El lunes, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se reunió con representantes del sector pesquero entre los que estaban presentes los andaluces, afectados por el proyecto para la flota de arrastre, quienes salieron de dicha reunión con una sensación de indignación y vergüenza.Para las asociaciones y cofradías andaluzas de pescadores, con este compromiso, llevado a cabo a espaldas del sector según el mismo, se sobrepasan todas las líneas rojas abocándose a la desaparición de la actividad, “mientras en octubre se nos dieron unas serie de medidas que nos parecía bien, en la reunión de lunes todo quedó por tierra volviendo a la propuesta inicial de la Comisión Europea que es catastrófica para nosotros”, señalan desde el sector.

El Ministerio considera aceptable una posible reducción del un 50% del esfuerzo pesquero en los primeros cinco años del plan (10% el primer año y la misma cantidad el resto de años), mientras el sector sigue manteniendo que debe establecerse un umbral mínimo de días de actividad, cifrada para la flota en un mínimo de 190 días. Además el documento acordado por los tres países europeos afectados mantiene el periodo de referencia de 2015-2017 para calcular el esfuerzo cuando el sector pedía el 2012-2016 y que fuera en base al número máximo de días acreditados y no el esfuerzo medio en número de días. Por otro lado, en relación a la veda de tres meses sobre la franja de los 100 metros de fondo, según la administración pesquera nacional se ha modificado, estableciéndose ahora una veda desde las tres millas mínimas a las seis, salvo que el fondo sea superior a los 100 metros. Para el sector esta medida provocaría la inactividad total de la flota de arrastre en Andalucía, y también considera que no tiene justificación alguna puesto que no tiene aval científico como ha manifestado públicamente en estos días. Por último, el sector pesquero mantiene que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) no está adaptado a las medidas propuestas por lo que no habría soporte económico.

El sector pesquero está muy preocupado y se siente totalmente indefenso por parte del Estado, cuyos representantes “están más preocupados por lavar la cara ante Europa que por proteger a su flota”, apuntan.