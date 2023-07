Jerónimo Parra: “Me gustaría que más empresarios almerienses contaran con la Cámara”

El martes 17 de octubre debían de celebrarse las elecciones a la Cámara de Comercio de Almería. Después de las municipales, las autonómicas, las nacionales, los empresarios de la provincia también debían de echar su voto en la urna de la institución cameral. Sin embargo, no va a hacer falta. La pasada semana finalizaba el plazo para la presentación de candidaturas y la única que hay encima de la mesa es la del antuso Jerónimo Parra que llegó con ganas de “dejarse la piel” por las empresas de Almería y así ha hecho durante cuatro años, pandemia de por medio. Aunque no era su intención inicial, se ve con ilusión y con ganas de seguir batallando por su provincia, a la que defiende a capa y espada.

–Finalmente se van a ahorrar la votación de octubre.

–Las elecciones de la Cámara son un poco especiales porque se vota por epígrafes, no se presenta una lista en concreto. Estuvo abierto el plazo y como sólamente se ha presentado una candidatura [la suya], no hacen falta elecciones. Después de darle muchas vueltas a la cabeza, mi idea inicial era estar cuatro años y listo. Mi intención ha sido dejarme la piel, soy empresario y creo mucho en las instituciones empresariales. Iba a estar cuatro años a tope, pero tuve la desgracia de encontrarme con la pandemia nada más comenzar y desaprovechamos, entre comillas claro está, un tiempo de oro para las funciones que debe de tener una Cámara de Comercio. Fueron años duros y de sufrimiento los de la COVID-19 y nuestro principal objetivo era el de ayudar a salvar vidas, no había nada más importante. La misión de la Cámara quedó relegada a segundo término y nos dedicamos a salvar vidas. He recibido muchas propuestas de los empresarios de Almería para que siguiera otro mandato más visto lo visto. Tenemos las obras del AVE, que ya sabéis lo que nos ha costado llegar hasta aquí y no podemos relajarnos ahora. Total, que tomé la decisión de volver a presentarme. Ahora toca constituir el Pleno de la Cámara de Comercio y ellos serán los que designen al presidente.

–Ya tiene el cuerpo hecho a repetir, veo ilusión por todos los costados.

–Voy a afrontar el nuevo mandato con la misma o más ilusión si cabe, pero con una ventaja: cuatro años de experiencia, que en esto es muy importante. Ya no necesito empezar a tocar palos, el prueba-error ya lo tengo superado. Por eso tengo mucha ilusión en estos cuatro nuevos años. Creo que Almería se merece más de lo que tenemos: necesitamos garantizar el agua para la agricultura o el turismo, tener unas infraestructuras dignas para mercancías y pasajeros como el Corredor Mediterráneo, la llegada del AVE, el desarrollo del Aeropuerto, la conexión del Puerto y la A7 o los Puertos Secos de Pulpí y Níjar. Mucha gente me comenta que no me puedo olvidar que esto es Almería y que esto es lo que es. ¿Alguien se piensa que el Aeropuerto de Málaga nació así, con el tránsito que tiene? No, ni mucho menos. El Aeropuerto de Málaga fue mucho más pequeño que el de Almería y mira lo que es hoy en día. Se ha conseguido con unión de políticos que han creído en su provincia y unos empresarios que han apostado por ella. Eso es lo que tenemos que hacer en Almería, no hemos llegado al límite del desarrollo turístico, agrícola o empresarial, todavía queda mucho por crecer.

El emprendimiento, una obsesión como empresario Como buen empresario que es, Jerónimo sabe que su trabajo requiere de una capacidad de innovación constante, de ver más allá que los demás. Por eso, en su mandato se va a ayudar a todos aquellos colegas que necesiten de asesoramiento en este ámbito. “Hay algo que también es obsesivo para mí, que es el emprendimiento. Quiero que la gente sea emprendedora, que cuando le preguntes a un chaval que todavía no tenga 18 años, que quiere ser emprendedor, que quiere ser empresario. Por desgracia, todavía voy a la Universidad y a Institutos y quieren ser funcionarios. Tengo que luchar contra eso, creo mucho en los empresarios, en el emprendimiento y me toca luchar contra eso. Hay mucha gente que me ha dicho que le gustaría emprender y montar una empresa, y para ello es fundamental la mentalidad, tener las ganas de ser emprendedor. Prometo que a esta gente la vamos a ayudar. A partir de octubre de este año, nos vamos a volcar con este perfil de personas. Ser empresario no es sólo abrir la persiana y vender, es mucho más y por eso les vamos a tutelar. Hay que ver qué tengo que hacer como empresario para que el negocio tenga una repercusión económica positiva para mí”.

–Momento de hacer lobby para que el crecimiento de la provincia no se detenga.

–Depende de nosotros que el AVE llegue o que el aeropuerto se desarrolle como necesitamos. Depende de los almerienses, de nadie más que de nosotros. Somos los almerienses los que tenemos que pedir a nuestra clase política que empujen. Primero a los que nos representan en Madrid y en Sevilla, donde tenemos la suerte de tener a dos consejeros almerienses que me consta que quieren mucho a su provincia y están haciendo un gran trabajo por ella. Pero claro, ellos ahora representan a toda Andalucía y nosotros, los almerienses, somos los que tenemos que pedirles que tengamos las mismas posibilidades de desarrollo social y empresarial que el resto de provincias andaluzas. Llevamos muchos años discriminados. No hay ninguna provincia en Andalucía, y me atrevería a decir que en toda España, que esté tan mal comunicada y que aporte tanto al PIB, como es Almería. Esto tenemos que cambiarlo y tenemos que hacerlo nosotros. Este perfil almeriense, de dejar que nos solucionen las cosas, tenemos que aparcarlo y pedir que nos solucionen las cosas ya, lo más pronto posible, porque creo que es justo.

–Otro de los caballos de batalla es el agua. A Almería nadie le va a explicar cómo tratarla o aprovecharla, pero es verdad que hacen falta nuevas infraestructuras.

–Tenemos un problema de déficit hídrico histórico. El Levante está muy mal, está pasando por una situación crítica. Allí se genera mucho empleo, mucha riqueza y necesitamos resolver ese problema. El Poniente es cierto que está mejor, pero no podemos llegar a que le pase lo mismo que al Levante, que llegue el momento en el que no haya agua. Hay que ser previsores y para eso necesitamos el apoyo de nuestras administraciones públicas a todos los niveles. El agua lo es todo para nuestra provincia, por supuesto para la agricultura principalmente. Pero es que también hay proyectos urbanísticos paralizados porque no se les puede garantizar el agua y eso no puede estar pasando. Tenemos que seguir luchando para que se construyan más desaladoras, para las que hay, se amplíen. Lo primero que hice nada más tomar posesión fue reunirme con Carmen Crespo y decirle que nuestra provincia tiene que aprovechar las aguas residuales, porque son un recurso hídrico importantísimo, hablamos seguramente de más de 50 hectómetros cúbicos. Esas aguas se están depurando de una forma precaria, estamos muy cerca de la costa y llegar sin depurar en condiciones a ellas y las perjudican. Presumimos de tener un Parque Natural magnífico, de tener unas playas maravillosas, pero si no cortamos esas aportaciones de aguas residuales sin terminar de depurar en condiciones, tendremos un problema de contaminación. Y eso en imagen, nos puede echar mucho trabajo por tierra. Sigo pidiendo a la consejera que se agilicen las obras, que vayan mucho más rápidas de lo que van. Es verdad que se ha hecho una labor importantísima, pero hay que agilizarlas. No podemos esperar, hay que ser más ágiles a la hora de redactar un proyecto, licitar y ejecutar.

–El tejido empresarial almeriense vuelve a florecer después de lo mal que lo ha pasado en la pandemia.

–Somos especiales, nos crecemos ante las adversidades. Es la verdad, conseguimos de una zona desértica ser la Huerta de Europa, imagínate lo que eso significa. Me pongo en la piel de los empresarios que hicieron los primeros invernaderos, con las pocas comunicaciones que existían entonces y la falta de agua estructural de esta provincia, y es destacable cómo fueron capaces de lograrlo, cuánto tuvieron que trabajar, con qué ímpetu lo hicieron para lograr lo que se ha conseguido, tener 34.000 hectáreas invernadas, con unas calidades y una seguridad alimentaria bestial, con un aprovechamiento del agua enorme... Somos punteros en el mundo, en el turismo igual. Cuando la gente viene dice que le encanta esta provincia, pero que no tiene cómo venir, que las comunicaciones son casi inexistentes. ¿Qué es lo que pasa? Que lo cómodo es ir a Valencia, Alicante o Málaga, y Almería está fuera de este abanico. Esto hay que cambiarlo. Los empresarios somos luchadores, trabajadores y emprendedores.

"Si alguien piensa que los empresarios sólo pensamos en ganar dinero, está muy equivocado”

–La Cámara siempre está al lado del empresario y, cada vez más, apostando por proyectos sociales, medio ambientales...

–A mí me gustaría que muchos más empresarios contaran con la Cámara. Estamos deseando que nos hagan propuestas para ayudarlos, de verdad que es así. Hemos tenido que abrir delegaciones en distintos pueblos de la provincia para ese empresario que pone como excusa que la capital está lejos. Huércal Overa, Vélez Rubio, Vera, Macael, Cuevas Albox, Roquetas... hemos abierto delegaciones porque soy empresario y sé lo cómodo que somos. Vamos a abrir nuevas delegaciones en Adra y Níjar, queremos que los empresarios utilicen la Cámara, quiero ser útil para la empresa almeriense. También estamos muy volcados en proyectos sociales. Hace unos días estuvo aquí la directora de ONCE, tenemos una propuesta muy interesante para que en las empresas haya personas con discapacidad. Tenemos que convencer a los empresarios, tenemos que hacerlo y perder el miedo. Yo tengo en mi empresa a tres personas con discapacidad y estoy encantado, no lo digo por cumplir. También hemos firmado otro acuerdo para impulsar la inclusión social de jóvenes en situación de desarraigo. Si alguien piensa que los empresarios estamos volcados únicamente en ganar dinero y no nos importa la sociedad, está muy equivocado.

Las Comunidades Energéticas, objetivo ambicioso El Palacio de Congresos de Roquetas de Mar, precisamente de la Cámara, fue el lugar escogido para presentar la Comunidad Energética CEL Toda Almería. Se trata de uno de los proyectos que con más ilusión está capitaneando la Cámara de Comercio de Almería, que cuenta con casi treinta socios privados y cada vez son más pueblos almerienses los que se unen a esta iniciativa energética. “Cada vez que algún compañero de otras Cámaras tiene algún proyecto interesante, intentamos traerlo a Almería. La Unión Europea nos ha dado la oportunidad que las elécticas acepten que no haya en todos los tejados placas, sino que haya un edificio público donde se genere la electricidad y luego se reparte entre los asociados. Estamos en una provincia donde tenemos casi 3.500 horas de sol, ése es nuestro petróleo para producir electricidad. Tenemos esa material prima y la estamos desaprovechando. Tenemos que potenciar eso porque me ha sorprendido que en los países nórdicos tienen placas en todos lados y tiene cuatro o cinco días de sol. ¿Por qué no lo hacemos en Almería? Por eso, me ilusionaron las Comunidades Energéticas y espero que los Ayuntamientos crean en esta propuesta y que ayuden a su gente. Estas comunidades tienen un enfoque muy social, para aquellos vecinos que no puedan gastarse el dinero que cuesta realizar una instalación de autoconsumo. Nosotros lo único que hacemos es ayudar y colaborar, no tenemos ningún ánimo de lucro, es un proyecto muy interesante para nuestra población y para nuestras pequeñas empresas”.

–A modo de conclusión, supongo que línea continuista de cara al nuevo mandato, reforzar el buen trabajo.

–Vamos a continuar con las cosas que están funcionando y a seguir pensando qué más podemos hacer. Hay una cosa por la que voy a luchar y es la reivindicación diaria por nuestra provincia. No podemos permitir que una administración nos siga mintiendo y no pasa nada. Sí, debe de tener consecuencias. Para el AVE o para la Autovía del Almanzora, ahí vamos a estar nosotros. Las infraestructuras son importantísimas para Almería. Y, por supuestos, proyectos que ayuden a la digitalización de las empresas y al desarrollo de la pequeña y mediana empresa.