Almería Tierra Abierta une voluntades en pro de la integración de los inmigrantes

En pleno corazón de la ciudad, en el Edificio de las Mariposas, la sociedad civil almeriense pudo conocer en la mañana de este miércoles el proyecto de una fundación que viene a tender la mano a su realidad: la necesidad de integrar al colectivo de inmigrantes que vive en una tierra que los necesita tanto como ellos necesitan a las ciudades y pueblos que los han acogido en su viaje a Europa. Para ello, las fuerzas vivas de la provincia han decidido aunar energías, voluntades y buena intención para crear Almería Tierra Abierta.

Se trata del proyecto de una fundación en la que el tejido empresarial, educativo, religioso y el mundo de la política, han abandonado sus diferencias y han abrazado su deseo de que Almería sea capaz de mostrar su cara más integradora. Para ello, era necesario en un primer momento presentar esta plataforma social a los medios de comunicación para que hagan de vehículo informativo hacia la sociedad civil. Del Edificio de las Mariposas salió el firme compromiso de remar todas en la misma dirección, puesto que del éxito de este proyecto dependerá también el futuro del modelo agroindustrial almeriense, que es de sobra conocido que en buena parte está asentado en el trabajo del colectivo inmigrante.

Andrés García Lorca y Juan Callejón, en representación del mundo de la política, fueron los primeros en tomar la palabra. García Lorca presentó el proyecto a los presentes. "Hemos venido a presentar esta fundación que deseamos que tenga un largo recorrido. La idea surgió a iniciativa de Juan Callejón, que procuró que un grupo de personas que nos sentíamos unidos con respecto a buscar una salida a una situación que se nos había planteado".

La situación a la que se refiere, no es otra que la necesidad de ofrecer una vida digna a las personas que llegan inmigrantes a Almería. "La fundación surge por el compromiso ético y moral hacia una parte de la sociedad que no está siendo tratada con la dignidad que le corresponde a las personas y a su derecho a desarrollar un proyecto de vida propio. Por otra parte, a la necesidad de consolidar la base del modelo agroindustrial almeriense, que se ve afectada en su competitividad por un déficit en la sostenibilidad del mismo, que se expresa en las indignas condiciones del hábitat de un colectivo de trabajadores inmigrantes".

"El objetivo general es mejorar la realidad socioeconómica de Almería, buscando generar la acción pública y privada a partir del reconocimiento de la situación de la inmigración y de los procesos asociados en los que se desenvuelven, teniendo como referencia la dignidad de las personas y la valoración de su aportación del proceso productivo. Apostamos para ello por el compromiso de atención a las condiciones de vida de los inmigrantes, facilitando su integración económica y armonización de la sociedad de acogida", apuntaba García Lorca, que enfatizaba que el proyecto está alejado de ideologías: "Queremos dejar claro que Almería, Tierra Abierta es de cualquier persona que se sienta comprometida con nuestra idea. Manifestamos nuestra identificación con los principios de libertad, transparencia, justica y comportamiento democrático en todas las actuaciones que se lleven a cabo".

Cogía el testigo Juan Callejón para mostrar que todos van en el mismo bando, que la mejorar de la sociedad almeriense no se consigue desde las trincheras, sino desde la unión. Sus palabras y su tono de voz dejaban claro la importancia del proyecto y la ilusión que ponen todos los miembros fundacionales de Almería Tierra Abierta. "Todas las personas que estamos en este proyecto tenemos una gran coincidencia, que es el respeto y la tolerancia como valores que compartimos. Queremos formar una entidad que nos transcienda a nosotros, lograr una organización de la sociedad civil para que influya para lograr estos objetivos que creemos que serán positivos para nuestra sociedad.

"No venimos a cambiar el mundo, sino a mejorarlo. Así como hemos logrado que se reconozca el modelo productivo de Almería en todo el mundo, aspiramos a que nuestro modelo social también sea un ejemplo y un referente. Tenemos que conseguir una entidad con un amplio apoyo social para que sea catalizador para que la sociedad tenga una actitud positiva, que considere la inmigración como algo positivo que hay que gestionar bien para que tenga sus frutos", decía Juan Callejón, que una importante petición a los ciudadanos y, por supuesto, al cuarto poder, a los medios: "Vamos a pedir ayudas económicas y colaboración social, de todas las personas que nos puedan aportar algo: una simple manifestación de apoyo a esta idea para nosotros es mucho. Quiero que los medios de comunicación sean cómplices con este objetivo. Esto va de valores que compartimos todos, de política con mayúscula. Es un objetivo de mejora de la sociedad almeriense".

En tercer lugar le llegó el turno a la representación de la parte religiosa de la sociedad almeriense. Si algún colectivo tiene en la génesis de su filosofía la solidaridad con los más necesitados, ése es el eclesiástico y Antonio Gómez Cantero, obispo de Almería, defendió un proyecto que vio necesario desde el primer día que llegó a su nueva diócesis. "Cuando yo llegué aquí, fui viendo los paisajes, llenos de personas, de caminos, de caminos de encuentro. Vi un asentamiento y me sentí dolorido. Hablé con un empresario a ver si se podía hacer algo y en cuanto me han llamado, me he metido de cabeza".

El obispo hizo referencia a un pasaje del Nuevo Testamento que ya recogía dos mil años antes, el objetivo principal y la razón de ser de Almería Tierra Abierta. "Nosotros salimos en su momento a buscar trabajo. Ahora, en pleno siglo XXI, es nuestro momento de dar respuesta a las necesidades de las personas que llegan. Hace unos días celebramos el Día Internacional de los Derechos Humano y dije en la Plaza Vieja que hay una enseñanza del Evangelio que es la regla de oro: trata a los demás como a ti quieres que te traten".

Si importante es el papel de la iglesia, tanto o más lo es el de las instituciones educativas de Almería, puesto que son las entidades formativas de la sociedad del mañana. La Universidad de Almería, representada por su rector, Carmelo Rodríguez, no ha dudado en unirse a Almería Tierra Abierta, que encaja perfectamente en varios de los proyectos en los que la UAL lleva trabajando desde hace varios años.

"Desde la Universidad de Almería nos sumamos desde el minuto cero a esta causa, porque tenemos la seguridad de que va a tener un impacto tremendamente positivo desde el punto de vista de la convivencia y de la sostenibilidad social. Estoy convencido de que por fin se van a abordar ciertos problemas de la inmigración desde un enfoque neutral, facilitando actuaciones más efectivas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población inmigrante, que viene arrastrando una situación vulnerable", apuntaba el rector que explica que su institución actúa desde diferentes frentes para afrontar esa transición hacia modelos sociales más empáticos con el entorno almeriense. "Un modelo social que tiene que estar inspirados en escenarios solidarios, comprometidos e integradores en todos los niveles. Vamos a seguir apoyando proyectos que repercutan en la calidad de vida de las personas y en una mejor convivencia, poniendo más énfasis al tratarse de ciudadanos que viven en nuestra provincia".

Su llamamiento es que Almería muestre su verdadera cara, la cara de una sociedad abierta, tolerante, elegante y siempre solidaria con el que lo necesita. "Es un trabajo que necesita de enfoque multidireccionales y que se debe encarar de forma consensuadas desde todas las instituciones y entidades empresariales y profesionales. Como agentes activos, todos debemos contribuir combinando esfuerzos y recursos con una mecánica de trabajo que ha de ser virtuosa para abordar una asignatura pendiente como es el chabolismo, la marginación, la injusticia social, que no es coherente con el estilo de vida de nuestra provincia, que es acogedora, solidaria y trabajadora".

Férrea defensa al empresario almeriense

Finalmente, desde el mundo empresarial fue Francisco Martínez-Cosentino, presidente del Grupo Cosentino, el que hizo un análisis final enriquecedor y muy interesante. Por desgracia, en los últimos tiempos está la mala costumbre (y además falsa) de poner el foco de la culpa en la actuación del empresario y eso puede ser fatal para una provincia que tiene su principal músculo económico en la pyme, que se nutre del colectivo inmigrante y al que le ofrece las garantías legales. El empresario almeriense por regla general conoce las necesidades de la provincia y tratar de trabajar para mejorar su realidad social y económica.

"Es un tema que siempre me ha preocupado, no es algo sencillo. Es algo social y económico. Económico porque si sale mal en la prensa europea, esto puede ser muy perjudicial para la economía de Almería. Social porque somos una provincia frontera y vienen muchas personas a esta tierra. Normalmente, esta gente viene por necesidad, la de enviar dinero a su familia y hacen lo que sea por ella", comenzaba su intervención Martínez-Cosentino, tranquilo, sosegado, pero hilando muy fino.

Desde su óptica de empresario, ve que el problema está enquistado, que es algo que traspasa las fronteras almerienses, de todo el sur de España y que la propia Unión Europea se ve superada. "No nos engañemos, esta gente que llega a nuestra tierra está en el limbo. Aquí hay un problema no sólo de la sociedad almeriense, sino también de las administraciones de la UE. Es un tema que he hablado con mucho políticos y no te dan la solución. Nadie se da la cuenta del problema que tenemos aquí, sin buscarlo ni comerlo", y que él ha puesto sobre la mesa cada vez que ha podido: "Nunca me ha costado problema, cada vez que he dado una conferencia, decir que aquí hay un problema. Pero nunca me he enfocado en nuestros empresarios. Siempre que he estado con algún consejero o ministro, lo he dicho".

Para finalizar, esta reflexión interesante del empresario del mármol del Almanzora. "No me gustaría que se culpabilizara a nuestros empresarios. La mayoría de ellos son magníficos, no represento a nadie pero sí conozco a la mayoría y son muy buenos. No me gustaría que sobre ellos se pusiera el foco. Es un tema que nuestra administración o la Unión Europea tienen que cogerlo".

Tras las cinco intervenciones de los actores principales de la fundación del proyecto, hubo varias interesantes reflexiones de los diferentes directores de los medios de comunicación presentes, a los que se les había lanzado la pelota de informar al respecto de esta problemática con serenidad, tacto y sentido común. Todos mostraron su firme compromiso de que así fuera, de ser rigurosos en el tratamiento de las noticias y, por supuesto, comparten con firmeza los valores y los objetivos con los que nace la plataforma Almería Tierra Abierta.