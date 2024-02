Cajamar reforzará las Estaciones Experimentales de ‘Las Palmerillas’ y 'Paiporta'

La fotografía de los representantes de Cajamar ante el pabellón que comparte Andalucía y la Región de Murcia es una de las instantáneas icónicas todos los años en Fruit Logistica. Es la manera que tiene la entidad presidida por Eduardo Baamonde de mostrarle al sector agroalimentario su cercanía, sobre todo en estos momentos complicado.

“Estar aquí forma parte de una tradición. El objetivo es estar con nuestros clientes, con el sector, escucharles, ver cómo crecen, cómo se relacionan con el mercado y, en definitiva, dar muestras de cercanía y proximidad”, aseguraba su presidente que pedía “entender” las demandas del sector en su conjunto. “Es un sector fundamental para la economía española, para el empleo, pero sobre todo para algo tan importante como es alimentar a la sociedad. En estos momentos, especialmente delicados, tenemos entender que muchas veces las políticas que se gestionan en Bruselas, alejadas de la realidad, deben de ser revisadas para tener en cuenta las necesidades del sector. En mundo cambia, ahora mismo Europa no puede depender de países terceros. Tenemos un sector agroalimentario muy fuerte que tenemos que defender por el presente y futuro de las próximas generaciones”.

Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar "Seguiremos adaptando nuestros productos a las necesidades del sector agroalimentario”

En su férrea defensa del sector, Baamonde mostraba las líneas maestras de Cajamar para seguir trabajando por y para la agroalimentación andaluza. “Seguiremos adaptando nuestros productos a las necesidades del sector agroalimentario, vamos a reforzar toda nuestra área de innovación y sostenibilidad, así como las Estaciones Experimentales Las Palmerillas (El Ejido, Almería) y Paiporta (Valencia). Destinamos, como poco, el 10% de los resultados a la transferencia del conocimiento al sector agroalimentario. Nuestros mejores resultados van a redundar en beneficio del sector, no sólo la parte financiera sino también en la transferencia del conocimiento”.

Optimismo de cara al nuevo año El pasado martes, Cajamar presentaba sus cuentas de resultados, con un aumento hasta los 127 millones de euros. Con el inicio de 2024, se abre una “nueva etapa” que Baamonde asegura afrontar “con optimismo”. “Hemos fortalecido la entidad, la hemos expandido por toda España, hemos fortalecido nuestro posicionamiento en todo el sector agroalimentario, seguimos en las zonas donde siempre hemos estado, como son Almería y Murcia, más fuertes que nunca. Afrontamos los próximos años, en los que seguiremos siendo fieles a nuestra misión y nuestra esencia”, aseguraba el presidente.

Baamonde no quería de lado todas las protestas que la PAC está generando en el campo. “Ya dije en 2020, cuando apareció el Pacto Verde, que el mundo había cambiado, la globalización no es perfecta. El gran problema de la Comisión es que cuando diseña una propuesta, hasta que se aprueba, pasa mucho tiempo y las cosas cambian en ese tiempo. Debemos de reforzar nuestra economía y nuestra capacidad de abastecimiento agroalimentario. Eso, desgraciadamente, Europa no lo ha visto hasta que han salido los tractores”.