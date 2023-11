Call of Duty Modern Warfare III, aprieta el gatillo otra vez

La industria de los videojuegos afronta en esta década una importante encrucijada. Su inexorable proceso de transformación para seguir calando en las nuevas generaciones de jugadores le está llevando a generar productos que apuestan cada vez más por la gratuidad y el pago por ventajas, personalizaciones y añadidos así como por contenidos muy medidos que ofrezcan diversión desde el minuto uno y en los que la experiencia multijugador cimente y abroche todo.

Call of Duty Modern Warfare III Género: Acción Lanzamiento: 10 de noviembre Desarrolladora: Activision Plataformas: PC, Xbox Series, Xbox One, PS4 y PS5 Textos: Español Voces: Español Precio: 70-80€

Es el caso de la longeva saga Call of Duty que, como cada año, vuelve con una nueva entrega. En esta ocasión con Modern Warfare III, desarrollado por Sledgehammer Games e Infinity Ward, que continúa la senda que inició Activision en 2019 con el reboot de la subsaga Modern Warfare y que nos sitúa, si hablamos de su modo campaña, justo tras el final de Modern Warfare II (publicado el año pasado) y esa persecución por medio mundo contra el icónico e irreductible Vladimir Makarov, un villano que se ha convertido con el paso de los años en el más relevante de toda la saga.

Una historia que, de lejos, es lo más flojo de un título que tiene muy claro que aquí a lo que se viene es a disparar sin parar pero contra otros jugadores. Por eso, que la campaña dure apenas cuatro horas y que pese a emplear toda la grandilocuencia que una producción que tiene el mismo presupuesto que una película de Hollywood termine diluyéndose como un azucarillo en un café doble, es lo de menos.

Los veteranos de Call of Duty acuden cada año a su ración de disparos con las ganas de poner a prueba su habilidad frente a otros jugadores y las campañas, que hasta hace no muchas entregas apostaban por un hilo conductor más consistente, están virando a un contenido añadido más que principal que cada vez interesa menos. De hecho, como jugador de esta saga me cuesta recordar cuál fue la última campaña de Call of Duty que completé. Un hecho que se reafirma en que su máximo rival, la saga Battlefield, hace ya varias entregas que despachó este contenido y se centró en exclusiva en los modos multijugador. No sería descabellado que en Activision, viendo el poco interés en esta última entrega, hagan lo propio en la futura iteración. Tiempo al tiempo.

La segunda pata e la vuelta de un modo zombis dirigido por Sledgehammer con el apoyo de Treyarch en el que se ha optado por por algo más abierto al estilo del modo DMZ de Modern Warfare 2 en el que los muertos vivientes tienen un papel protagonista y que recupera gran parte de los escenarios de Warzone (pura nostalgia).

Y la madre del cordero, como no podía ser de otro modo, está en el modo multijugador que llega con un total de 16 mapas remasterizados del Modern Warfare 2 original de 2009: Rust, Terminal, Favela o Skidrow llegan con una lavado de cara adaptado a la nueva generación para albergar unos enfrentamientos frenéticos en modos como dominio, punto caliente o enfrentamiento entre equipos.

Y ahí es donde Modern Warfare III alcanza la excelencia. Su gunplay y movimientos, marca de la casa, consiguen engancharte desde el minuto 1 mientras disfrutas de un amplio arsenal heredado de Modern Warfare 2 (2021) y el nuevo. Y la experiencia es simplemente sobresaliente. Todo lo que se le puede pedir está ahí: acción, estrategia, habilidad, frenesí y descontrol se entremezclan para demostrar que hoy día sigue siendo el rey de los shooters sin parangón alguno.

Rendimiento y cierre

Hemos podido probar el título en un PC de gama alta con un Ryzen 7 5800X3D, 32Gb de Ram DDR4 3600 y una Nvidia RTX 4070Ti en un monitor ultrapanorámico de 34 pulgadas a 3440x1440 de resolución con todo en Ultra y los fps no bajaban en ningún momento de los 200 gracias a su soporte completo para DLSS3. Una delicia visual en cuanto a lo técnico que se ve refrendada por una optimización sobresaliente para ofrecer una experiencia única.

Modern Warfare III no inventa el género pero sí da un paso más para seguir postulándose como la mejor experiencia shooter del mercado. Si quieres diversión, salta al campo de batalla y aprieta el gatillo otra vez.

Hemos podido analizar Call of Duty Modern Warfare III para PC gracias a una clave que nos ha remitido Hill+Knowlton Strategies.