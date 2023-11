Vaquero, el Lejano Oeste está de vuelta

Parece que fue ayer pero ya han pasado más de 13 años desde que los que aún pintaban canas, entre los que me incluyo, tuvieron la oportunidad de vivir una aventura única en el Lejano Oeste bajo la piel de un antiguo bandido, John Marston en aquella generación única y casi irrepetible de consolas como fue la de Xbox 360 y Playstation 3.

Red Dead Redemption Género: Acción Lanzamiento: 17 de agosto Desarrolladora: Rockstar Games Plataformas: PS4, PS5 y Nintendo Switch Textos: Español Voces: Inglés Precio: 50€

Y es que la publicación de Red Dead Redemption emocionó a una generación de jugadores ávidos de disfrutar de una videojuego Triple A en el Lejano Oeste. Una responsabilidad que los chicos de Rockstar Games adoptaron sin miramientos y que dio sus frutos porque es uno de los juegos más aclamados de todos los tiempos con más de 170 premios a Juego del año.

Con este bagaje era previsible que antes o después llegase una versión actualizada para las actuales videoconsolas. Algo que tuvo lugar en agosto, en digital, y hace unas semanas en físico, para Nintendo Switch y PlayStation 4, y mediante retrocompatibilidad en PlayStation 5.

La epopeya de John Marston es tan épica que tras 13 años sigue siendo totalmente recomendable

Estas nuevas versiones del juego original han sido creadas específicamente para PlayStation 4 y Nintendo Switch, y cuentan con una tasa de fotogramas de 30 fps, con una resolución de hasta 1080p en Nintendo Switch y PlayStation 4, hasta 4K en PlayStation 4 Pro y 4K en PlayStation 5 (mediante retrocompatibilidad) y, como novedad, los ansiados 60fps con un parche que se publicó semanas después.

Un añadido demandado por todos los jugadores que ofrece una suavidad inusitada para un juego que desborda acción, dramatismo y emociones a partes iguales y que con este añadido borda esta remasterización en la que se mejoran también la resolución y hay un filtro de suavizado para mejorar la nitidez además de reducir drásticamente los tiempos de carga.

En el caso de Xbox Series, el juego no ha sido editado ya que gracias a su función de retrocompatibilidad ejecuta el juego de Xbox 360 a 30fps a 4K en Xbox Series X. El patito feo sigue siendo la versión de PC, que ni antes ni ahora ha tenido oportunidad de cristalizar.

Concretando, nos encontramos con un juego de mundo abierto estructurada con un gran número de misiones principales, secundarios y eventos que nos llevará más de 20 horas para completar si vamos directos a la trama que envuelve a nuestro alter ego, John Marston, pero que se dispara por encima de las 50 si nos entretenemos en viajar por el extenso mapa y completamos todos los añadidos.

Pese al paso del tiempo, el juego sigue manteniendo su férrea personalidad y la historia y las mecánicas jugables que envuelven al título lo hacen sentirse todavía muy actual. Lo único que no ha superado ese devenir es el motor gráfico, que pese a las mejoras anteriormente mencionadas, ya adolece un poco en las texturas y modelados pero aún sorprende por su iluminación y, sobre todo, por la dirección artística. El Lejano Oeste está tan bien representado que ahora se entiende lo bien que se ve y lo mastodóntico que era su segunda parte.

Contenidos extras

El juego también incluye el contenido adicional de la Game of the Year Edition, como el clásico tomahawk, el fusil explosivo o las armas doradas, además de los atuendos de mercader perspicaz y de cazador experto, y mucho más. El modo Extremo de Red Dead Redemption también está incluido, así como soporte para trofeos en PlayStation 4, y logros in-game en Nintendo Switch. Además, ahora se puede jugar en nuevos idiomas: Chino tradicional y simplificado, coreano, polaco, portugués de Brasil, ruso y español de Latinoamérica (además de los idiomas presentes originalmente en el que no se incluye el castellano).

Esta versión también incluye la expansión Undead Nightmare, una campaña totalmente nueva en la que John Marston deberá encontrar una cura para una terrible plaga de zombis que se ha extendido por todo el Lejano Oeste.

Red Dead Redemption además supone la continuación de los acontecimientos vividos en Red Dead Redemption 2 (publicado en 2018 como una precuela). De hecho, el epílogo del segundo juego conecta con los eventos del primero y se erige como la culminación de una saga que tiene un espacio preferente en el sector de los videojuegos. Si no lo jugaste en su día ya estás tardando en hacerlo. Pese a tener un precio quizás algo elevado siendo solo un port, disfrutar de esta aventura a 60fps y 4K en PS5 o de manera portátil en cualquier lugar en Nintendo Switch merece hasta el último centavo que cuesta, vaquero.

Hemos podido probar Red Dead Redemption en PS5 gracias a una clave que nos ha remitido Rockstar Games.