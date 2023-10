Cyberpunk 2077 alcanza su ansiada redención con Phantom Liberty

Han pasado ya casi tres años desde que en El Loot de Txeron analizásemos el esperado Cyberpunk 2077, un título ambientando en un mundo distópico y punk que quedó lastrado por sus numerosos bugs y problemas de rendimiento. Solo la versión de PC, la que probamos en esta sección, se salvó de la quema.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Género: Rol Lanzamiento: 26 de septiembre Desarrolladora: CDProjekt Red Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series Textos: Español Voces: Español Precio: 30€

Sus desarrolladores, CdProjekt Red, no desfallecieron en su afán para revertir las críticas y en febrero del año pasado dieron el do de pecho al publicar la versión Next Gen para PS5 y Xbox Series con el parche 1.5, una iteración que aprovechaba la potencia adicional del hardware de las últimas consolas habilitando efectos con trazado de rayos y el juego en 4K con escalado dinámico en Xbox Series X y PlayStation 5. También tiempos de carga más rápidos, así como otras mejoras visuales y técnicas. Esa actualización también incluyó un gran número de cambios y mejoras que afectaron a todas las versiones de Cyberpunk 2077 (PS4 y Xbox One también).

Una odisea que no acabó ahí y que continuó hasta hace unos días cuando el estudio polaco ha terminado por obtener su redención con la publicación del parche 2.0 y la (única) expansión para Night City: Phantom Liberty.

Del primero, es tal la lista de mejoras incluidas que los propios desarrolladores aconsejan a aquellos que ya disfrutaron de su experiencia en Night City que vuelvan a hacerlo desde cero porque han cambiado los árboles de habilidades, el sistema de personalización tanto de armas como de ropa e implantes, un nuevo sistema policial más agresivo (y divertido), cyberware renovado y nuevo sistema de capacidad, inclusión de combates en vehículos y persecuciones de coches (y habilidades propias para mejorarlas), rediseño en los objetos, artesanías y botín, mejoras en la IA así como de la interfaz...

Vamos, un sinfín de cambios que me provocaron que retomar la partida para disfrutar de la expansión me hiciesen, literalmente, tener la sensación de disfrutar de un juego que, acudiendo al simil gastronómico, parece la misma hamburguesa pero sabe exquisitamente mejor.

Sensaciones

El juego se nota que está más pulido que nunca y tras probarlo concienzudamente durante una veintena de horas en su versión de PS5 en modo rendimiento (los 60 fps son una obligación), las sensaciones son más que positivas gracias también a una historia que engancha: todo empieza cuando Songbird, una netrunner nos avisa de que el Airforce presidencial está a punto de aterrizar en Dogtown, uno de los barrios más problemáticos de Night City. El avión termina estrellándose tras sufrir el ataque de Kurt Hansen un ex de Militech (corporación que vende armamento) que controla el barrio. Nuestro deber será rescatar a la presidenta de los Nuevos Estados Unidos. Una encomienda, a priori, sencilla pero que se bifurca durante cerca de 20 horas con varias decenas de misiones principales y secundarias (y hasta un nuevo final para el juego base) que se pasarán en un suspiro.

La actualización 2.0 es gratuita pero solo llega a la Next Gen: PC, PS5 y Xbox Series

El juego ofrece la posibilidad de jugar directamente la expansión (dándonos un nivel mínimo y equipamiento) o hacerlo cargando nuestra partida del juego base. En ese caso, podremos elegir en qué momento entrar en Dogtown. Una opción que ya llevó a cabo, y con mucho acierto, CdProjekt Red, con las (sublimes) expansiones de The Witcher 3.

Yendo a lo tangible, Phantom Liberty cuesta 30 euros y solo tiene dos peros: que deja atrás a PS4 y Xbox One (se nota su mejora visual) y que se acaba demasiado pronto. Por lo demás, tenemos un juego del que ya sí podemos afirmar que es redondo en todas sus facetas y que terminará, con el paso de los años, convirtiéndose en un imprescindible para los amantes del RPG futurista.

Sin duda, la expansión y el parche 2.0 han devuelto la sonrisa a CDProjekt Red y confirman que con trabajo y perseverancia se puede salir del barro para tocar los rascacielos de Night City.