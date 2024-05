Gonzalo Giner presenta su novela ‘La sombra de los sueños’ en Almería

El escritor Gonzalo Giner presentó su última novela La sombra de los sueños en la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA). El autor participó por tercera vez en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. Giner estuvo arropado en la presentación por el director de Diario de Almería, Antonio Lao y por María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería.

Después de debutar en la narrativa con la exitosa El sanador de caballos en el año 2008, Giner ha construido una carrera literaria en paralelo a su oficio de veterinario, una carrera en la que ha combinado con éxito las fórmulas de la novela histórica y el thriller. La sombra de los sueños es un buen ejemplo de esa enorme pericia narrativa.

María del Mar Ruiz, vicerrectora de la UAL, subrayó con respecto a la novela de Giner, que “la trama gira en torno a una joven que se llama Sarah, que tiene una doble vida, ya que trabaja en una tienda y luego le gusta robar cuadros. Con ella contacta un emir llamado Jalid y este necesita a Sarah porque pretende conseguir los restos del caballo de Saladino”.

Gonzalo Giner para iniciar su intervención habló de los dos personajes claves de la novela como son Sarah y Saladino. “Sarah es una mujer de 36 años, muy bien vestida. Se encuentra en la sala 31 del Museo de Orsay de París, especializado en pintura impresionista. Va pisando fuerte con sus tacones, y se planta delante de un cuadro de Manet. Son las doce y diez de la mañana y decide robar el cuadro delante de todo el mundo”.

“Saladino es un personaje que me ha atraído mucho, porque es descrito por sus enemigos, concretamente el rey Ricardo Corazón de León, dice que era un auténtico caballero musulmán. Saladino era una persona con sensibilidad, muy amante de los caballos y de la poesía, adoraba a una de sus hijas, de los 18 hijos que llegó a tener. En esta novela el lector lo va a conocer más a fondo, donde hay gestos que lo convierten en una persona interesante”, dijo Giner.

El autor madrileño subrayó que no fue fácil encontrar documentación sobre Saladino, al tiempo que afirmaba que “plasmar en una novela un robo en un museo a plena luz del día delante de gente no es fácil. Eso me llevó mucho tiempo e incluso hable con algún mago” dijo.

“La trama es una especie de gran puzzle que he intentado construir y que tiene piezas que van a confundir. Intento hacer una ejercicio de ilusionismo en toda la novela, para que crean que la trama va un por un lado y luego va por otro”, subrayó el autor de La sombra de los sueños.

En cuanto a la forma de escribir de Gonzalo Giner explicó que “yo antes de ponerme a escribir una novela, la tengo que tener muy clara en mi cabeza desde el principio. Y esta mucho más porque es una especie de puzzle, donde las piezas tienen que encajar. En esta novela el 75 por ciento estaba ya trabajada antes de escribir la primera línea”.

En cuanto a los tiempos de Giner para construir una novela tiene claro que son unos tres años. “Soy veterinario y sigo trabajando y eso me condiciona la velocidad. Mi ritmo son tres años. En el primer año pienso en la novela, en el segundo año me documento y el tercer año es para escribir y corregir”.

El autor que vive con pasión su profesión de veterinario contó la que será su próxima novela. “Ha llegado el momento de hacer la segunda parte de El sanador de caballos. Me apetece hacerlo. El sanador de caballos termina con las Navas de Tolosa, donde interviene Pedro II de Aragón, que muere dos años después en batalla. El tiene un hijo que es Jaime I el Conquistador, y fue el que conquistó el reino de Valencia. Y curiosamente mi familia paterna, los Giner son valencianos. Ante eso, esta nueva novela contará con Valencia como escenario de la obra”.

A lo largo de la presentación de la obra, Giner dio a conocer como llegó a dedicarse a escribir. “Con 13 ó 14 años llegó a mis manos una novela de un veterinario inglés y eso me hizo decantarme por hacerme veterinario. Desde siempre me ha gustado leer, pero con unos 35 años sentía una gran envidia por algunos escritores como es el caso de Pérez Reverte. Yo leía sus primeras novelas y me daba una envidia horrible, porque me encantaba lo que estaba leyendo. Luego hubo una mujer americana, concretamente llamada Katherine Neville que escribió El Círculo Mágico, y me di cuenta que era la directora de marketing de una empresa, me propuse que yo podía también escribir. Así salió la primera novela, fue editada y hasta hoy”.

En la conversación con Antonio Lao y María del Mar Ruiz, Gonzalo Giner también dio a conocer que “me haría ilusión que esta novela fuese llevada a la televisión a través de una serie. En este momento si me han propuesto hacer una película con El sanador de caballos. Hay un actor muy conocido, Pepe Barroso, que por motivos personales quiere poner en marcha esta serie”.

“Me encanta mi trabajo y disfruto mucho como veterinario. Normalmente dedico un 70 por ciento del tiempo a mi profesión y un 30 por ciento a la faceta de escritor”, subrayó Giner.

Finalmente, el autor estuvo firmando ejemplares de su novela a muchas de las personas que decidieron asistir a este ciclo de Diario de Los Libros. La próxima cita con esta actividad cultural y literaria será el 6 de junio con la presencia de Jesús Sánchez Adalid que presentará su última novela. Se hará en el Claustro de la Catedral. Y el 4 de julio, la cita será con Manel Loureiro que presentara la novela Cuando la tormenta pase con la que ha ganado el premio Fernando Lara y que se pone a la venta el 16 de junio.