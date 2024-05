Hellblade 2, un viaje tan cinematográfico que cambiará tu percepción de los videojuegos

La línea fronteriza que separa el cine y los videojuegos cada vez es más estrecha. La retroalimentación entre ambos mundos es más frecuente y en numerosas ocasiones el segundo sirve de inspiración al primero y viceversa. Un fenómeno que en la última década ha explotado con la recreación en el séptimo arte de sagas tan icónicas como Fallout, The Last of Us o The Witcher, por citar algunos ejemplos.

Senua´s Saga Hellblade II Género: Acción Lanzamiento: 21 de mayo Desarrolladora: Ninja Theory Plataformas: PC y Xbox Series Textos: Español Voces: Inglés Precio: 50€

El siguiente podría ser perfectamente el de Hellblade 2, el juego que ha publicado este pasado martes Ninja Theory y que supone la continuación de la epopeya de la joven nórdica llamada Senua en la Islandia del siglo X.

Y enfatizo en lo de siguiente porque nunca antes había sentido de manera tan intensa, tras acabar este videojuego, que había vivido, interactuado y sufrido tanto como si de una película se tratase. El viaje de redención de Senua, su periplo para acabar con los esclavistas que arrasaron con su pueblo y también el de aceptación, adaptación y superación de sus problemas de psicosis, se convierte de facto en una experiencia multisensorial tan intensa que solo es entendible si se disfruta en la absoluta oscuridad y, sobre todo, con unos buenos cascos. ¿No tienes ningunos? Pues ya estás tardando en hacerte con unos en condiciones porque la experiencia sonora lo merece.

Volviendo a su vertiente cinematográfica, aún recuerdo de manera clarividente el film 1917. Su asombroso plano secuencia que mantiene al espectador en máxima tensión durante las casi dos horas de duración de la cinta, causó en 2019 un revuelo mediático y social por su exquisita factura. Senua´s Saga Hellblade II coge ahora ese testigo y a los mandos de Xbox y PC (es uno de los grandes exclusivos de Microsoft de este 2024) nos lleva a replicar la vivencia, pero eso sí, alargándola durante cerca de ocho horas. El hito se cuenta solo. Arrancar la aventura en tercera persona de Senua tras un naufragio y acabarla tras resolver el misterio que envuelve los sacrificios humanos a los imponentes gigantes se lleva a cabo utilizando un solo plano secuencia. No hay pantallas de carga, ni interrupciones entre capítulo y capítulo. Todo fluye de una manera asombrosamente natural mientras nuestra heroína, atormentada por las voces que la acompañan, brega y se abre paso en un mundo tan realista que, por momentos, creerás que estás viendo una película. Tal cual.

Y es que si por algo destaca por encima de todo Hellblade II es por su apartado audiovisual. No exagero si afirmo que actualmente no hay un título tan puntero, transgresor y apabullante como el de Ninja Theory.

Abrazado al último y más puntero motor gráfico del sector, el Unreal Engine 5, el título ofrece un grado de fotorrealismo demencial. La manera de representar a Senua y otros personajes te habrá en muchas ocasiones a dudar si lo que estás apreciando en la pantalla es realmente un videojuego o una película de acción.

Mismas sensaciones con la representación de los escenarios, en los que priman detalladas orografías que varían desde acantilados y zonas rocosas a praderas pasando por frondosos bosques. Todo luce de una manera tan orgánica, natural que hasta las inclemencias meteorológicas como la lluvia o el viento se sienten casi reales.

¿Pondrá a prueba tu PC? En nuestro caso con un Ryzen 5700X3D y una RTX 4070Ti lo hemos jugado en máximos detalles en un monitor ultrapanorámico 21:9 a 3440x1440 de resolución y en ningún momento ha bajado de los 80 fps. Además, al jugarlo en este formato desaparecen las bandas negras horizontales que sí están presentes en monitores 16:9 y en las consolas Xbox Series.

Y un claro ejemplo de lo incrédulo que me ha dejado durante la aventura es el hecho de que he usado en multitud de ocasiones el modo foto para, en pleno combate o momento narrativo, capturar los bellos paisajes y los viscerales combates. Una muestra de ello la tenéis aquí en esta fotogalería. Ni que decir tiene que las mismas no hacen justicia al título ya que en movimiento y sin la consiguiente reducción en la calidad de la imagen, el juego luce de manera espectacular.

A ese abrumador apartado técnico que deja en pañales a cualquier otro título de la actual generación sin ningún miramiento, se suma un apartado sonoro que ya era puntero en la primera entrega y que ahora alcanza la excelencia apostando por un sistema binaural en el que la percepción de todo lo que acontece se entremezcla con las voces que nos acompañan creando una experiencia única, por momentos claustrofóbica y asfixiante, que casa a la perfección con la senda de brutalidad, ansiedad, rabia y desazón con el que Senua avanza en su historia. ¿Entiendes ahora la necesidad de unos buenos cascos?

Y tras ese destacable apartado audiovisual, los chicos de Ninja Theory han cimentado una trama mucho más orgánica y directa que la del original en la que destaca la participación de personajes secundarios que dan más consistencia a la misma y con la que es más sencillo empatizar.

La historia y su ejecución con plano secuencia a lo 1917 ponen en bandeja a Hollywood una adaptación

En cuanto a mecánicas jugables, el título no es tan deslumbrante. Aquí es más conservador y apuesta por la fórmula del primero en el que se intercalan tramos en los que hay que utilizar nuestra percepción para desentrañar puzles que, eso sí , son algo más variados que en el primero, con otros en los que la acción toma el control. Nuevamente aquí el apartado visual marca el ritmo y muestra unos combates viscerales y desgarradores. Las esquivas, los bloqueos y los ataques ligeros y para romper guardia se intercalan en una danza al ritmo de sonidos nórdicos que llegan a su cénit cuando se activa la posibilidad de paralizar el tiempo y realizar ataques aún más salvajes. Pura adrenalina.

Conclusiones

Y así, mientras nos sentimos embriagados por su hipnotizante apartado audiovisual, atrapados por su inquietante trama y alocados por sus estresantes combates y sesudos puzles, llegamos al final y nos damos cuenta de que han conseguido su objetivo: sumergirnos de lleno en una aventura contemplativa que pone en bandeja a Hollywood un guion y una realización sublimes.

Y, de paso, ahonda más en un nicho poco explorado en un sector en el que priman las experiencias con centenares de horas (muchas de ellas de relleno) y escasa relevancia. Senua alcanza su ansiada redención y de paso nos permite a los que la acompañamos quedarnos con la gratificante sensación de haber vivido una aventura intensa, llena de momentos únicos y con una personalidad arrolladora. Hellblade II es un juego único que juega en otra liga. Es el mejor soplo de aire fresco para este 2024 y, a todas luces, un título que marcará a muchos jugadores por su endiablada manera de conectar con nosotros. Si tienes un PC o una Xbox Series sería un pecado no ponerte en la piel de Senua y acompañarla en esta aventura tan especial y vibrante.

Hemos podido realizar este análisis gracias a una clave para PC y Xbox Series que nos ha remitido Xbox España.