Atentos al filial

En pocos días comenzará la competición liguera 2021-2022 para el filial de la Unión Deportiva Almería, conjunto que claramente tiene como objetivo ascender a la Segunda RFEF tras quedarse con las ganas el pasado curso. Hace poco más de una semana, durante la presentación de Carriço como nuevo jugador de la primera plantilla rojiblanca, Mohamed El Assy recalcó ante los medios de comunicación presentes en dicho acto la importancia que tiene la cantera para los nuevos propietarios y avisaba que los equipos punteros de la Academia, como son el filial y el primer juvenil, van a dar mucho de qué hablar esta campaña. Y ojalá que así sea, porque forjar unas buenas bases puede darte un plus cada temporada que implique ahorrarse perder tiempo y dinero buscando en un mercado de fichajes donde a veces se vende gato por liebre. Además, es bueno crear un sentimiento de pertenencia a la entidad, que los futbolistas se sientan en casa y no que llegan para tapar parches seis meses o a prestar un servicio de solamente doce. En ese sentido, la UD Almería debe dejar de ser un equipo de paso. Los futbolistas que valgan y se lo merezcan, deben quedarse, siempre que estén bien aquí y se les trate como se merecen. ¿Qué sentido tiene vender a un jugador destacado si no puedes traer a otro igual o mejor para ocupar su puesto? Pues ninguno, y más aún si no existe necesidad económica de hacerlo, pero ya sabemos de lo que va esto. Muchos ven un negocio con cada gran operación y, como es evidente, un futbolista que explota y brilla, buscará algo mejor que la Segunda División. Por eso también es importante que el primer equipo ascienda. Espero que de lograrse dar el salto a Primera, podamos ver en unos cuantos años a todos esos chavales que la entidad ha anunciado a bombo y platillo este verano, subir desde las categorías inferiores hasta un equipo en el que, pese a no ser casi ninguno de Almería, sea su pasión, ese hogar en el que quedarse mucho tiempo.