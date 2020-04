Generación del 97

Pasan las semanas mientras nuestras vidas han cambiado por completo de forma radical. El dichoso coronavirus nos tiene recluidos en nuestros domicilios día sí y día también a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Ver el informativo, abrir el periódico, escuchar la radio, entrar en Twitter y este virus es el foco de la noticia, el centro del debate. El deporte no se queda al margen, es imposible. Un tiempo en el que el término ERTE, por desgracia, está de moda. No son pocos los clubes que también se han acogido a este, profesionales y no profesionales, más modestos o menos modestos. En lo que a la competición se refiere, es impredecible saber cuando esta retornará. Así, son múltiples los torneos suspendidos o postergados. En esta tesitura se encuentran los Juegos Olímpicos, la más que posible competición deportiva por excelencia. Después de cuatro largos años de espera, habrá que aguardar 365 días más para volver a disfrutar de ellos. Una decisión más que coherente teniendo en cuenta el panorama actual y las diferencias entre países a la hora de afrontar esta pandemia. En lo que al fútbol se refiere, esto afecta a la generación del aquí firmante, la del 97. A diferencia de lo que ocurre en el resto de modalidades o incluso en esta en su versión femenina, existe un límite de edad para poder participar con su consecuente pérdida de vistosidad. Por tanto, solo pueden acudir tres jugadores mayores de 23 años por equipo. Todo deportista sueña con acudir a unos Juegos Olímpicos. Por ello, sería necesario en Tokio subir el límite de edad un año, lo más lógico y justo, hacer una excepción. No son pocos los futbolistas pendientes de este dictamen, la oportunidad de poder cumplir una meta ganada sobre la hierba. Unos Juegos Olímpicos no se viven siempre.