Londres, 22 de julio de 2021. Estimado Navarro, una parte de la afición del Almería anda desquiciada, con los nervios a flor de piel. Hubo polémica por la subida de los abonos, pese a que siguen siendo de los más baratos de España. Hubo polémica con el vale descuento por lo de la pandemia (en este aspecto les tengo que dar la razón, me parece un gesto pobre). Hay polémica por la falta de fichajes, los supuestos problemas con el tope salarial y los jugadores que no se van, hasta el punto de que hay quien vaticina un descenso y desaparición porque el jeque, como vienen anunciando, o más bien deseando, las aficiones rivales, "se va a aburrir y nos va a dejar tirados". Hay polémica por las supuestas nuevas equipaciones, que no son oficiales, pero al parecer todo el mundo ha visto, aunque son peores las opiniones de los que aún no las han visto. Entre medias, Rubi sigue trabajando con sus hombres e imagino que intentan aislarse de lo que sucede fuera, porque como ese sector de la afición contagie al resto y al equipo, mal camino llevamos…