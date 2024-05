Almería, 9 de mayo de 2024. Estimado Piñeiro, a día de hoy, con el equipo en Segunda desde hace dos jornadas, la verdad es que todavía no sabría decirte hacia dónde se encamina, y eso me genera cierta inquietud. Que a estas alturas no se tenga claro si Pepe Mel va a seguir (intuyo que no) o se va a apostar por un perfil diametralmente opuesto en la búsqueda de un ascenso relámpago genera las primeras señales confusas, cuando debería ser al contrario. Lo lógico es convertir esa ventaja de saber con antelación suficiente que vuelves a la categoría de plata para anticiparte a posibles competidores por candidatos al banquillo o piezas codiciadas en un mercado que debe ser más reposado y tener muy en cuenta que las temporadas ya empiezan el 15 de agosto y no el 15 de septiembre como antaño. Lo bueno es que los actuales gestores tienen ya tres años de experiencia en el barro de Segunda y un ascenso en su currílum. Habrá que darles un voto de confianza. PD. Los abonos bajarán, cuánto aún es una incógnita.