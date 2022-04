Un encuentro…

No sé si fue un momento en la historia, como reza el comienzo del himno de la UDA, pero esta semana se ha vivido más de uno muy importante, crucial. El último, ese gol de Rodrigo Ely el sábado en Zorrilla, cuando todo parecía indicar que la remontada local se consumaba y el Valladolid pasaba de ser tercero a primero. No soy un juez parcial para dictaminar que ese tanto postrero, in extremis, hizo justicia a los méritos de unos y otros. Pero sí que dejó la clasificación del trío cabecero tal cual estaba antes de que el Éibar abriera la jornada el viernes y no pudiera pasar del empate ante Las Palmas.

Ramazani, que había sido reservado por Rubi en el partido del lunes ante una diezmada Ponferradina, había puesto por delante a los visitantes tras un error de un Masip últimamente algo fallón. Entre eso y que El Yamiq había tenido que dejar su sitio a Javi Sánchez y este hubo de hacer lo propio al ex rojiblanco Josema, se acumulaban las malas noticias para el rival, que sin embargo aprovechó un descuido defensivo primero para empatar de inmediato y una buena combinación ofensiva tras el descanso para poner el 2-1.

A seis jornadas para el final, un punto sigue separando al líder del segundo y otro a este del tercero. El gran beneficiado de la jornada es sin duda el Tenerife, que con su victoria ante Fuenlabrada se coloca a cinco puntos de la UDA. Serán precisamente los canarios quienes abran la siguiente jornada ante un Huesca que viene de empatar ante Zaragoza en el duelo aragonés en mitad de tabla.

Las miradas se irán el sábado al partido del líder en Málaga, que marca la salvación y debe hacer un fortín de La Rosaleda para amarrarla y seguir en la categoría. Ya el domingo, vista puesta en la visita del Valladolid a Miranda de Ebro, con un Mirandés que poco se juega. Y, por último, cerrando nuevamente jornada cuando juega en casa, otra cita en el Mediterráneo un lunes a las nueve de la noche, con un rival muy similar al de Éibar: un Sporting en apuros, con los mismos puntos que los malagueños. Ojalá se repita el buen partido que disfrutamos ante la Ponfe: vamos juntos a soñar.