Sólo hace falta darse una vuelta por las instalaciones municipales de fútbol para ver que el consistorio de la capital está haciendo algo mal. Superficies de césped que tienen de todo menos césped, vestuarios en los que el agua sale ardiendo en plena canícula y congelada en invierno o cuartos de baños en los que no han limpiado desde semanas atrás. El pasado año, tras un reportaje publicado en este medio, el ayuntamiento intentó mejorar algo la imagen, pero el asunto quedó en la renovación de algunos focos y poco más. Como quiera que las pistas municipales abiertas se cuentan con los dedos de una mano, provocando que el deporte tenga que ser enfocado en su plenitud en clubes federados, la nueva noticia viene con esa reducción del 20% del tiempo de los equipos que practican fútbol 7. El tiempo de estos grupos, más de la mitad del total de federados, se reduce en las instalaciones públicas a una hora a partir del mes que comienza mañana.

Que cada vez haya más equipos a pesar de que haber desaparecido un buen número de campos respecto a hace unas décadas ha provocado en los últimos años una sobresaturación de usuarios en estas instalaciones municipales, viéndose obligados quienes entienden de esto y que desde la pandemia controlan la gestión de campos, a reducir el tiempo en un 20%. Cualquiera que ha practicado fútbol sabe que 60 minutos se antojan escasos, máxime cuando no existe margen entre una franja de hora y otra, yéndose parte de ese tiempo a entrar, acomodando el material, mochilas y demás, y otro a salir para que se instale el del siguiente turno. Si al tiempo restante se le resta la parte de calentamiento, al deportista se le queda una parte ridícula para realizar lo importante del entrenamiento. El problema no es nuevo y no tiene otra solución que la construcción de nuevas instalaciones. No me creo que no haya dinero en las arcas municipales cuando los asesores, puestos a dedo, se embolsan más de 70.000 euros anuales...