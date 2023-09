Los reconocimientos médicos

Nadie va a descubrir ahora el negocio que es el fútbol, con algunos dejándonos dinero en el mismo y con otros viviendo de él (y bien que hacen como cualquier otro sector que es). De hecho, lo lógico sería que cualquier figura del mismo, ya sea coordinador, secretario técnico o entrenador, tuviese un contrato y sueldo acorde al trabajo que hace, contando tantas las horas sobre el césped como fuera de él, tan importantes las últimas para el desarrollo de un equipo. Pero si al cliente ya le cuesta soltar la cuota de turno, como para que esta tuviese el precio que realmente debería tener...

El jugador paga la ficha, mutualidad, arbitrajes, ropa, parte de la temporada del equipo sénior o material, entre otros muchos aspectos. Aparte de esa cuota, para poder inscribir la ficha hace falta un reconocimiento médico en el que el galeno asegure que el jugador está en condiciones para jugar de manera federado. Como quiera que los plazos de la sanidad pública no son los ideales, se ha creado un negocio paralelo alrededor de estos reconocimientos médicos. Hace años no eran pocos los clubes que optaban por agilizar el trámite y llevar a un médico a sus instalaciones para pasar esos reconocimientos, más que someros. Ahora la mayoría opta por mandar a sus jugadores y entrenadores -los técnicos también tienen que pasarlos y en muchas ocasiones pagarlo de su mismo bolsillo- al mismo centro médico, que en una tarde hace infinidad de reconocimientos embolsándose una buena cantidad económica mientras que los jóvenes jugadores, tras una larga cola, se lleva el deseado papel para poder comenzar a jugar esa semana. Si la intención es prevenir desgracias, no se antoja como ideal esa pequeña prueba que deja infinidad de aspectos sin medir (en una ocasión viví en primera persona cómo con el dinero se recibía directamente el papel, sin pasar ningún examen). Ahora bien, si el objetivo es que los euros se muevan, el negocio es perfecto. Luego vendrán las madres mías.