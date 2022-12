En recuerdo de Luis Criado: La lucha y la sonrisa, amigo

Cuando el universal Federico despidió a Ignacio Sánchez Mejías con esa elegía insuperable…”tardará mucho tiempo en nacer/ si es que nace/ un andaluz tan claro/ tan rico de aventura”, nos dejó escritas las palabras que mejor pueden expresar el sentimiento de pérdida por las personas irrepetibles, las personas que no solamente vive una vida para sí mismos, si no que irradian a los demás tantas cosas que su misma existencia nos cobija y da calor. Por eso ahora no tengo que inventarme versos, pues ya están magistralmente escritos para gente inmensa como tú, amigo Luis.

Te has ido sin hacer ruido, a los 82 años, de una forma discreta y sencilla, como si no quisieras molestar… así era nuestro amigo y contertulio Luis Criado.

Asiduo a la tertulia de todos los mediodías en el Bar El Obispo, en la calle Juan Lirola. Allí le esperábamos el resto de amigos cada día. Sus silencios y reflexiones ponían de manifiesto su bondad y su sensatez.

Quedan para nuestra historia la infinidad de anécdotas y chascarrillos en los que brotaba y como cosida a su rostro su sonrisa limpia y serena.

“Morir no es malo para el que muere (…); es tremendo para el que queda navegado por la estela que el otro trazó”. (Miguel Delibes). Se nos van los amigos. Los poetas. Los versos de sus palabras. Las palabras. Sus vidas. La tierra limpia, clara, resplandeciente, corazón fiel y transparente como el de nuestro amigo Luis.

Esperamos que allí arriba encuentres la paz, la misma como la que has tenido aquí con tus amigos de tu Hermandad de la Soledad, de tus amigos de las diferentes Peñas Taurinas y tus muchos amigos también del flamenco y de tu emisora de tantos años, Cope.

Ni que decir tiene que ya has quedado con Paco Moncada, Pepe Pardo, Juan J. Tonda y tu admirado Juan Domínguez, para hacer tertulia en la que el tema principal será Almería y sus gentes.

Tus amigos y contertulios del Bar El Obispo, Alfredo Martínez, Fernando Castellano, Antonio Núñez y Julio Gonzálvez tenemos que hacerte un ruego: Intercede por todos los que en esta vida te hemos conocido. D.E.P.