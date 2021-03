ASTRAZENECA vs. EUROPA

Menudo cachondeo el de AstraZeneca. Se ha pitorreado de la Unión Europea. Ha dejado a Europa en su sitio: no tiene ningún poder político sobre las grandes compañías internacionales. Y es triste. Es triste que el capitalismo financiero especulador juegue con la Salud de la gente. De toda la gente del planeta. Que no haya poder en la Tierra que les doble la voluntad. La voluntad, digo, de ganar dinero a espuertas con las vacunas de las que depende la Salud, la Vida de la gente y la Economía del mundo. Buena lección.

Entre las muchas cosas que hemos aprendido con la pandemia, una -y no la menos importante- es que quienes manejan los hilos de la Economía mundial no han aprendido nada. La pandemia, que ha hecho pender de un hilo todo el entramado geopolítico, dependiente a su vez de la geoeconomía y ésta, asimismo, de la Salud de la población, les ha proporcionado, por el contrario, un nuevo campo especulativo, nuevas carteras financieras para, ya digo, ganar el dinero a espuertas, mientras nuestros viejos esperan como agua de mayo la vacuna que les proteja del coronavirus y cruzan los dedos para que no les produzcan esos trombos que dicen, algunos de ellos fatales.

Esa es una: el capitalismo financiero se está forrando con la pandemia. Otra: ¡vaya mierda de organización la Unión Europea! Resulta que mientras las vacas fueron gordas todo fue bien, imponía sus criterios, dirigía el continente. No fue nunca la Europa de los pueblos, pero al menos servía para enfrentar la competencia económica de los gigantes, Estados Unidos, China y Rusia. Bueno, pues cuando las vacas han venido flacas, hasta empresas privadas como AstraZeneca se han pitorreado de ella.

La farmacéutica le ha firmado contratos que no ha dudado en pasarse por el arco del triunfo cuando ha tenido mejores postores para su mercancía. Esos postores han sido Estados Unidos y Reino Unido. Estados Unidos va a tener vacunados para el verano doscientos millones de personas. Así que ya se sabe adónde han ido a parar las vacunas contratadas por la Unión Europea que no nos han llegado a España y al resto de países -Francia e Italia, siendo tan importantes y potentes, han sido también engañados por la tan poco formal compañía-.

¿Solución? O Europa y España se lanzan a la conquista de la independencia sanitaria total o nos quedará mucho más que ver ahora que ya asoma por la esquina la cuarta ola de la pandemia.