La letra del himno alemán lo dice claro: “Deutschland über alles”, o sea, en cristiano, Alemania, sobre todo. Sobre todo en el mundo, sigue diciendo la letra. En estos momentos, hay dos cuestiones en las que se ve claramente que los alemanes siguen mandando, al menos, en la Unión Europea: en la política económica de la Unión y en la política interna española. En la política económica se está notando, especialmente en estos tiempos, en que no permiten al Banco Central Europeo bajar los tipos de interés a pesar de que la inflación está más que controlada (2,3 %). La jefa del BCE es francesa y su lugarteniente español, pero este banco común se hizo a imagen y semejanza del alemán Bundesbank, porque si no, no hubiera habido BCE, ni Euro, ni leches en vinagre. Y en esas seguimos. El clamor para que bajen el exagerado 4,5 % del tipo de interés de referencia es general, pero es que los alemanes recuerdan todavía la descomunal inflación de cuando la República de Weimar, y eso que ya hace más de cien años. Y siguen sin bajarse de la burra. Y nos tienen a todos pagando las hipotecas a precios que se fijaron cuando la inflación pasaba del 10 %.

Lo malo es que no se limitan a controlarnos la economía. A causa de otro de sus traumas –la matanza nazi de judíos- ahora no hay quien los convenza de que hay que ayudar a los palestinos de Gaza. Y en lo que nos afecta más directamente a los españoles (los vagos del sur, nos decían cuando la crisis última), ahora tenemos a un tal Manfred Weber, capo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, que se mete a hacer oposición, no institucional sino partidista: apoya los pactos del PP con VOX, a pesar de que en Alemania esas cosas no se hacen, y ataca duramente al presidente y al gobierno de España: “Sánchez ha quedado reducido a una marioneta de Puigdemont”. Menos mal que ha perdido la opción de ser el candidato de su grupo parlamentario a la presidencia de la Comisión; la actual presidencia de la Comisión la ostenta su correligionaria Ursula von der Leyen. Con lo cual es probable que Ursula siga de jefa de la Comisión, si el PPE gana las elecciones europeas, que parece probable. Y, para suerte de España, la Von der Leyen se lleva mucho mejor con Sánchez que con Feijóo. Al menos, eso es lo que parece en las fotos de los periódicos y en los videos de las teles y las redes.