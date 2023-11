Hace unos días vi y escuché, por televisión, a la ministra, en funciones, Montero dar una información interesante: la eliminación de vuelos de menos de dos horas y media de duración que tenga alternativa por tren. Ha especificado que será una “reducción paulatina” de vuelos, y ha defendido que es “una de las mejores prácticas en transición ecológica a nivel internacional que cuenta con el consenso de los expertos”.

Pienso que el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, es experto en la materia, y hace unas horas, por cuando escribo estas líneas, le he oído en la televisión, decir todo lo contrario. Se ve que este señor no estaba entre los expertos a quienes se refiere la señora ministra en funciones. Por otra parte, cuando vi a la ministra en tv, habló de Sevilla, Barcelona y Madrid, pero de Almería no dijo nada. Y yo pensé: en esta ocasión es bueno que suceda lo que sucede siempre con Almería, ¡que nunca la nombran! Pero como la realidad es dura, dijo que solamente se trata de eliminar los vuelos a o desde ciudades que están a más de dos horas y media de Madrid en tren. Ya sí lo entiendo: es que el tren Almería Madrid tarda 6 horas y 11 minutos, habitualmente, porque hace un par de semanas tuvimos un retraso de hora y media porque atropelló un jabalí que se cruzó por la vía, y fueron 7 horas y 41 minutos.