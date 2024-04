Los Jardines Colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo, fueron construidos en el siglo VI a. C. durante el reinado de Nabucodonosor II a partir del año 600 a. C. en la antigua ciudad de Babilonia, a orillas del río Éufrates en Mesopotamia. Las aguas para regar las plantas eran traídas desde las orillas del río, que se encontraba en las faldas de la montaña, por un tornillo para elevar agua, invento del griego Arquímedes. Como me gustan los ingenios de mover el agua, esa idea del tornillo de Arquímedes para poder regarlos, me encanta.También me gusta la circunstancia de que fueran un regalo para su esposa Amitis para recordarle las montañas de su tierra y están considerados como una de las siete maravillas del mundo. ¡Toma ya! Eso sí que es un regalo de enamorado.Hoy los he recordado porque he leído que el presidente del gobierno va a gastar 150.000 euros en remodelar los jardines de la Moncloa. La pena es que en la noticia no daban información de las razones por las que se va a gastar “esa pasta gansa” en hacerlo. ¡Y sería tan bonito que fuera por una razón tan romántica!