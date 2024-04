Contesto y, de paso, me contesto a mí mismo: si. No lo hago a la ligera, pues para mi respuesta viene mediatizada por mi condición de racionalista, que el menos intenta ser fiel a sus principios. No debo caer ni en el pesimismo que se encuentra una parte de la sociedad, ni en el optimismo del que goza la otra parte considerable de la misma, ya que siempre habrá, más que un tercer grupo, en realidad, un resto de la clasificación previa hecha de antemano y al que no se había tenido en cuenta a la hora de planificar la encuesta. En ese tercer grupo, a semejanza de las encuestas, al que podemos llamar el de n.s / n.c., o sea, los que no saben o no contestan que dicen en las encuestas, pero que en realidad es un grupo que en un porción considerable piensa mientras dice lo de ns / nc, es: “muchacho déjame tranquilo que bastante tengo yo con lo que estoy soportando, como para decirte lo que pienso, que me voy a calentar y vamos a tener el día”. Y a ese grupo es, precisamente, al que más le temen los políticos. En realidad, es el grupo que quieren para su redil los partidos. En realidad no es que no saben o no quieren contestar, en su no respuesta va implícita su respuesta, pues en realidad son lo que coloquialmente llamamos “moscas cojoneras” que no les permiten “echar la siesta agustito” a los políticos. Y como corolario de esta parte de mi escrito, me encantan. Son los que piensan algo así como “¡anda y trabájate, al menos, el voto!”

En base a lo anterior me atrevo a decir que “ésto” tiene arreglo. Tiene solución. Estamos en una sociedad “en la que hay de todo, como en botica”, pero al margen de esa afirmación, también se puede, y se debe decir, que a pesar de todos los pesares, ésta no es la sociedad que estudian los expertos en memoria democrática. Esta sociedad, en una porción muy considerable es una sociedad que prefiere la imaginación a la memoria, porque es una sociedad que quiere futuro. Quiere vivir. Quiere experiencias nuevas. Quiere disfrutar de lo mismo que otros coetáneos suyos, de países de nuestro entorno, sienten, disfrutan, experimentan y viven. Esa es una de las poderosas razones que les hace emigrar, como en su momento hicieron nuestros antecesores cuando se fueron a Alemania o a Bélgica o a donde fuera, con tal de progresar y vivir lo que para ellos era futuro, pues en este país antes llamado España, estamos hasta los circuitos neuronales de memorias y recuerdos. Y además, nos pasa como a Woody Allen, nos interesa el futuro, porque es donde vamos a vivir los próximos años. Así que sí. Esto tiene arreglo.