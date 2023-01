Hemos aprendido mucho del bochornoso incidente político a cuenta del aborto en Castilla-León estos días pasados, como botón de muestra del contenido de la larga campaña electoral que se nos avecina este año. Hemos aprendido, o comprobado mejor, que son estos temas los que gustan a la extrema derecha, que siempre tiene soluciones sencillas y drásticas para problemas muy complejos. Pero no tienen ninguna propuesta para los problemas económicos. Salvo en inmigración, tema en el que son radicales: expulsiones, cierre de fronteras, exigencia de abandono de costumbres y usos de la cultura originaria, abandono de toda ayuda personal y familiar, prohibiciones, devoluciones en caliente, represión… Nada dicen de cómo se llevarían los invernaderos sin inmigrantes que los trabajasen.

Por lo demás, nada en Economía. Lógico, pues es algo de lo que no saben. Nada sobre el paro y las relaciones laborales, pues les importa muy poco. Ellos volverían a los tiempos en que los caciques escogían a dedo en las esquinas cada mañana a los braceros para trabajar en sus tierras. Nada sobre Seguridad Social, pensiones, Sanidad… En Educación, ya se sabe: vuelta a separar a los niños y las niñas, vuelta al nacional-catolicismo, vuelta a la lista de los reyes godos y a las batallitas y las fechas. En Justicia, nada de perseguir la corrupción, que es consustancial a los regímenes dictatoriales que ellos tienen por modelos. Naturalmente, selección de funcionarios, maestros, profesores, médicos, etc., según fueren adictos o no adictos a sus postulados. Los demás, a buscarse la vida como puedan. Es a eso a donde quieren llegar los neofascistas y neofranquistas. Y esas son las ideas que la democracia que ellos desean abolir les permite defender públicamente. Esos son los socios que el Pp desea para su pretendida vuelta al poder. Unos socios que defienden y propugnan ideas que ellos no se atreven a exponer abiertamente, pero con las que comulgan en secreto. Por supuesto que hay que suponer que no apoyarían la abolición de la Constitución, de las autonomías en particular, pero ciertamente iniciativas en esos terrenos les serían útiles para recortar derechos históricos y reprimir con violencia a determinados colectivos. Ya lo vimos con el famoso a por ellos, oeee. Lo del aborto en Castilla-Léon ha demostrado que Pp y Vox son los mismos perros con los mismos collares. Dos caras de una misma moneda.