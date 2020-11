Apodos de Albox

En la mayoría de los pueblos de la provincia de Almería, a sus gentes se les conoce por el apodo o sobrenombre, que unidos a otras anécdotas, vienen a conformar una parte de sus hábitos y su historia más cercana. En nuestra provincia, algunos destacan como Macael, donde no existe un alma que no se identifique con un apodo; es más, podríamos decir que fuera de ese argot popular, muy pocos se sienten aludidos por su verdadero nombre; en Macael hacen referencia a cualquier tema, como muestran los ejemplos, un vendedor de iguales, apodado "Pan y Huevo"; el "Chaparro", olulense que después de tener gran éxito como empresario del mármol, lució con orgullo el apodo de "Henry Chaparro Ford"; el "Botijón" (pariente de mi padre), hace alusión a su obesidad; y de esta guisa no se escapa población alguna, nosotros haremos hincapié en el pueblo de Albox y en algunos de sus famosos apellidos como El "Ramblas", muy antiguo, que en el fragor de una discusión entre dos primos, Juan y Diego, el último le definió como un "Barranco" a lo que el otro contestó: pues yo seré "Ramblas"; Patasnegras, también de Albox, posiblemente de finales del XVIII, se hace alusión a las piernas de María López, esposa de Ángel García, que hacía el correo de Almería, arreando con sendos burros por esas ramblas, y cuyo hijo Pedro "El Patasnegras" fue el primer constructor de Albox; un hijo de este caso con Ana García de la familia de los "Zorros". Otra de las anécdotas la protagoniza Tomás Pardo Zapata, que vivía en la Fuente del Mojón, tenía una tienda y algo de boliche, solía contabilizar a los que subían por la rambla, camino del mercado de Chirivel, haciendo suya la expresión "Sin cuenta", si alguno no estaba incluido en la lista y de lo que derivó "El Cincuenta". Existe otra versión de la misma anécdota, contada por Damián Granados, que estando en la finca del padre Aledo (cura de Albox), donde estaba la fuente del "Paleo", ante la presencia de numerosa gente, un tal Tomás exclamó: Aquí somos más de "Cincuenta". Hubo otros apodos de la Loma, como el "Barrendero", Diego de la Gelas, los "Bichofieras" o el "Bojas". ¡Por cierto!, en el año 1936 existían en Albox tres camiones: El de Miguel "El Bojas", el de Juan Chacón "Perfolla" y el de "Los Cananos".