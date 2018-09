Buenas noticias

Existe un aforismo en inglés que dice "No news, good news" y que podría traducirse como que el hecho de que no haya noticias es, en sí, una buena noticia. No seré yo quien niegue la validez de esta máxima, aunque sí puedo afirmar que toda regla tiene su excepción y que lo mejor que le ha pasado a Almería en los últimos días no ha sido la ausencia de noticias, sino todo lo contrario: el repertorio de medidas que han traído debajo del brazo la presidenta de la Junta de Andalucía y los consejeros de su gobierno. La primera en acudir a nuestra provincia, el lunes pasado, fue la consejera de Salud, Marina Álvarez, para anunciar que Torrecárdenas contará a partir de octubre con una Unidad de Ictus de Referencia. Además, también anunció la inversión de cerca de 1,3 millones de euros en nuevos equipos diagnósticos para La Inmaculada. El lunes también estuvo aquí la consejera de Educación, Sonia Gaya, que destacó la ampliación de la plantilla de Secundaria que se ha producido este curso, con 2.764 profesores más, y la recuperación de la jornada lectiva de 18 horas. Además, también resaltó que la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula se extenderá este curso a todas las enseñanzas superiores. El miércoles, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, entregó a los ayuntamientos almerienses de menos de 20.000 habitantes 50 vehículos tipo furgoneta, con los que podrán prestar servicios esenciales.

Ya el jueves, el consejero de Empleo, Javier Carnero, puso en valor los planes de empleo que acaba de aprobar la Junta y que supondrán para nuestra provincia la inversión de casi 17 millones de euros. Con esta cantidad, los ayuntamientos podrán contratar a 1.780 almerienses.

Finalmente, la semana la ha cerrado la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que estuvo el viernes en El Ejido y en Cantoria y que anunció la publicación inminente del Plan Renove de invernaderos, que supondrá la inversión de 30 millones de euros -de los 100 previstos hasta el año 2020- para la sustitución de las explotaciones agrarias bajo plástico más antiguas por otras con tecnologías más avanzadas.

Este aluvión de buenas noticias para nuestra provincia demuestra el trabajo riguroso y constante que está haciendo el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía para mejorar el día a día de los almerienses.