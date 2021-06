¿Fue Cataluña independiente?

El referéndum del 7 de septiembre del 2017 fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional, y finalmente celebrado de manera irregular en la Comunidad Autónoma de Cataluña el 1 de octubre del mismo año. Pues bien, una serie de condiciones entre los partidos independentistas y el gobierno dejan un reguero de interrogantes que ponen en tela de juicio el indulto de los presos, sobre todo cuando se apostilla, que se volvería a hacer y no existe arrepentimiento, la verdad es que Cataluña, intento 11 veces su soberanía, las mismas que la puso en entredicho. A todo esto la pregunta que se hacen los españoles es: ¿fue alguna vez Cataluña un Estado independiente y soberano?; en este sentido el periodo más claro de soberanía propia parece haberlo sido el Condado de Barcelona durante un periodo de casi dos siglos (878-1150), que además coincidió con el gobierno de Wilfredo el Velloso a Ramón Berenguel IV, pero tampoco en este periodo histórico, se puede hablar de plena soberanía, debido a la gran influencia que ejercía el Imperio Carolingio en la Marca Hispánica, cuestión constatada en el año 1200 y pico, donde la firma de Jaime I en el tratado de Corbeil, reflejaba la perdida de de parte de los territorios catalanoaragoneses ultraperinaicos; por cierto, Cataluña, ya había dejado de ser soberana cien años antes, con el enlace matrimonial entre Petronila y Ramón Berenguel IV, compartiendo su personalidad política con el reino de Aragon. Asi pues, el tiempo que Cataluña tuvo una soberanía propia fue relativamente corto y a pesar de ello su desarrollo fue total en todos los aspectos; en cualquier caso los once episodios, en los que Cataluña ha compartido soberanía, no han pasado de meros intentos considerados de mayor o menor calibre, después de lo expuesto diremos que el primer de levantamiento se produjo cuando Jaime de Urgel lo hizo contra Fernando I, en un intento de romper el compromiso de Caspe y el predominio de los Trasmatara; siendo en el año 1462 cuando los nobles y burgueses de Cataluña se sublevaron contra Juan II como consecuencia de la decisión real de favorecer a los payeses de Remensa, lo que originó una guerra civil dentro de la corona de Aragon; en realidad lo que se pretendía era poner fin a la dinastía Trasmatara y recuperar el linaje catalán, siempre apoyado por Martin Humano; paradójicamente el Condado de Barcelona se lo ofrecieron a Enrique IV de Castilla (un Trasmatara) y posteriormente al Condestable Pedro de Portugal.