Comer carne hizo al hombre

Un cartel anda por las esquinas de Almería que dice que "Comer carne es innecesario". Está firmado, como era de esperar, por un grupo vegano. Y se quedan tan anchos. La ciencia dice que somos humanos gracias al consumo de carne, porque es un concentrado de proteínas y grasa (energía) mucho más eficaz que la alimentación puramente vegetal (y eso sin hablar de las vitaminas y minerales que no existen en el reino vegetal). Tal ahorro de tiempo empleado en comer hizo que el cerebro de nuestros ancestros creciera y se desarrollara. Item más, si Dios o la Naturaleza o quien sea hubiera querido que fuéramos vegetarianos nos hubiera dotado de un estómago de cuatro fases como a las cabras o las vacas; a saber: rumen, retículo, omaso y abomaso. Y no nos hubiera dotado de colmillos para desgarrar la carne que son absolutamente molestos para comer hierba. También es probable que nos hubiera dotado de cuernos para defendernos de los depredadores. Aunque cabe pensar que también los leones, tigres, linces y tiburones serían vegetarianos. Y aquí se nos plantea un grave problema ecológico: si no hay carnívoros que se coman a los herbívoros, el número de "animales veganos" aumentaría a una velocidad tal, que en pocos años se comerían todo vegetal posible sobre la faz de la tierra, con lo que, una de dos, o morirían todos de inanición o se volverían carnívoros y se comerían unos a otros, con lo que estamos en el punto de partida. Pero aun nos quedaría un problema sin resolver: si no hay carroñeros, porque también serían veganos ¿quién limpia el territorio comiéndose los cadáveres? Algún científico vegano podría objetar que los cadáveres se podrían transformar en compost para abonar los cultivos de vegetales y cereales. A ver, espabilados, que eso ya se ha hecho, con resultados funestos: fabricaron piensos de carnes y huesos de animales y se los dieron de comer a las vacas, con un brillante resultado: encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como las vacas locas. Y esto nos lleva a la sospecha de si alimentar a animales carnívoros (u omnívoros como hombres y cerdos) exclusivamente con vegetales, no ocasionaría otra enfermedad similar a la de las vacas locas. La cadena trófica universal no es un invento de ahora. Así que, mientras los veganos sean unos pocos, allá ellos con su salud, pero como sigan intentando universalizar su religión estaremos jodidos.