Todos tenemos herencia del Partido Andalucista", dijo con rotundidad Juanma Moreno hace un mes. Tras esas declaraciones decretó un nuevo mandamiento en su absolutista reinado: El 4 de diciembre todos los súbditos celebraríamos el día de la bandera andaluza. Y le enmiendo la plana: no todos tenemos herencia del Partido Andalucista del que ahora usted quiere hacerse más firme representante. No, señor Moreno, algunos pensamos que no es necesario engendrar más nacionalismos que dividan más a la nación.

Con todos mis respetos a la bandera andaluza, pero ¿es necesario que tenga su propia fecha en el calendario? ¿De verdad esa es una gran reivindicación o la que quieren inventarse? ¿ No tenemos ya bastante con todo lo impuesto hasta ahora desde las comunidades autónomas para moldear las mentes y voluntades? La Junta de Andalucía quiere reescribir la historia con tesis marginales que pretenden crear una identidad espuria que atenta contra la riqueza y la pluralidad de nuestras provincias, como Almería.

Juanma Moreno señaló las bases de su gobierno desde el primer momento. Apuntaba maneras el día de su coronación, perdón, de su proclamación, donde prefirió ser loado por su persona antes que proclamado por lo que representaba.

En VOX creemos que no se necesita un día de la bandera ni más historias y personajes menores elevados a mito para asentar taifas y emires de nuevo cuño. Desde VOX pensamos que sí necesitamos más empleo, reducir las listas de espera y contratar más sanitarios. Necesitamos que se garantice el trasvase Tajo- Segura para nuestros campos, que aseguren más las fronteras y se reduzca la inmigración ilegal y respetar nuestro patrimonio natural y cultural. Necesitamos que el AVE llegue a provincias como Almería, que se mejoren las carreteras y las conexiones con el resto de España. Necesitamos adelgazar estos nuevos reinos de taifas autónomas, que se bajen los impuestos, que se hagan políticas para que las familias puedan llegar a fin de mes y, en resumen, necesitamos un gobierno que trabaje para solucionar los problemas de la gente no para inventar faustos.

En VOX, creemos que es necesario menos andalucismo uniforme y más almeriensismo.