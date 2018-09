H OY es la Diada catalana: hay que escribir sobre ella. De entrada digo, para que no haya confusiones en esto, que soy contrario a la independencia de Cataluña. Todo nacionalismo me parece un retroceso. También el español. Y, por supuesto, el catalán. Trocear España es ir contra el sentido de la Historia. Lo lógico es tender a la fusión para formar estados más fuertes frente al creciente poder de las organizaciones financieras y energéticas, que no reconocen fronteras ni soberanías. Fusionar España y Portugal, por ejemplo, estaría bien.

Y dicho eso, pregunto: ¿hasta cuándo piensan los sectores conservadores que se podría mantener a Cataluña en España por la fuerza? ¿Se puede mantener en el Estado un territorio por la coerción? Desde hace un año nada ha sido igual en Cataluña, ni lo será ya. El independentismo, que es burgués, no de izquierdas, no nos engañemos, siempre estará ahí. ¿Es razonable, ético o, simplemente, político forzar la unidad de España tal y como la entiende la derecha española mediante una constitución que es imposible reformar? Todo eso de la unidad de España está muy bien mientras sea por amplio consenso. Pero si un territorio se plantea ir adelante con su independencia, ¿qué se hace? ¿Se negocia, se habla, se dialoga, se llegan a acuerdos? ¿Se hace política? ¿O ahí ya la política, que es el arte de lo posible, el arte de la negociación, no funciona y hay que tirar de policía para mantener lo que está cuestionado? Desear la independencia del propio territorio, ¿no es acaso sólo otra idea política? En democracia, se dijo siempre, todas las ideas se pueden defender si no es por medio de la violencia. ¿Hay, entonces, que usar la violencia para mantener a Cataluña en España? ¿Hay que meter en la cárcel a quienes, con mayoría absoluta en el Parlament, pretendan articular medios para llegar a esa independencia? Es decir, ¿hay que convertir a España en un país con presos a causa de la política que hacen, o sea, presos políticos? ¿Ha solucionado la violencia alguna vez algo en política? Franco ejecutó a comunistas, socialistas, anarquistas, etc. ¿Se acabó así con el comunismo, el socialismo o el anarquismo? ¿O solo se ataca a todo aquello que significa cambio porque el cambio produce miedo e tranquilidad? ¿Y no sería mejor pensar en meter en cintura, no a los catalanes, sino a quienes abusan de nosotros: eléctricas, bancos, seguros, telefónicas…?